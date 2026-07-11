Друзья Дианы Шурыгиной рассказали о ее большой проблеме в СИЗО

11 июля 2026, 15:58

Mash: у блогерши Шурыгиной может начаться наркотическая ломка в СИЗО

Диана Шурыгина (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Друзья блогерши Дианы Шурыгиной, обвиняемой в распространении порнографических материалов, рассказали о ее наркотической зависимости. Их слова приводит телеграм-канал Mash.