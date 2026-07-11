Друзья Дианы Шурыгиной рассказали о ее большой проблеме в СИЗО
Друзья блогерши Дианы Шурыгиной, обвиняемой в распространении порнографических материалов, рассказали о ее наркотической зависимости. Их слова приводит телеграм-канал Mash.
Как утверждают знакомые Шурыгиной, она часто принимала синтетические порошки и сильнодействующие аптечные препараты, чтобы раскрепоститься во время съемок. Девушка употребляла мефедрон, ЛСД и закись азота.
Из-за пристрастия к запрещенным веществам она проходила лечение в реабилитационном центре, однако после выписки вернулась к прежним привычкам. В состоянии наркотического опьянения блогерша вела себя агрессивно — кидалась на людей и била посуду.
Друзья Шурыгиной связывают задержание с возможным давлением на нее с целью получения показаний на других фигурантов. Сама девушка признала вину по делу об изготовлении порнографии и сотрудничает со следствием.
Кроме того, у блогерши может начаться наркотическая ломка в СИЗО № 6 «Печатники», где она сейчас содержится.
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