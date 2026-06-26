Перед задержанием Диана Шурыгина вербовала российских девушек
Блогершу Диану Шурыгину заподозрили в организации съемок фильмов для взрослых и поиске участниц для таких роликов в Москве. По сведениям источника, 7 мая она прилетела с Бали в столицу ради работы над новым проектом и его продюсирования. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
27-летняя Шурыгина не планировала ограничиваться участием в новом проекте только своей 24-летней партнёршей* Настей Холод. Утверждается, что она также пыталась найти через своих знакомых других девушек, согласных сниматься в откровенных сценах.
Узнав о возбуждении уголовного дела, россиянка хотела вернуться на Бали, но не успела покинуть страну. После задержания суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста.
В 2017 году имя Дианы Шурыгиной оказалось в центре общественного внимания после ее участия вместе с родителями в эфире передачи «Пусть говорят». Девушка, родом из Ульяновска, рассказывала о событиях после одной из молодежных вечеринок, заявляя, что стала жертвой сексуального насилия.
По словам самой россиянки, в тот вечер она почти не употребляла спиртное. В какой-то момент ей стало нехорошо, поэтому она ушла в отдельную комнату и прилегла на диван. Как утверждала Шурыгина, позже туда зашел один из присутствовавших на вечеринке молодых людей. Речь шла о Сергее Семенове, который был старше нее на несколько лет. При этом свой точный возраст девушка тогда публично не уточняла, и только позже стало известно, что на тот момент она еще не достигла совершеннолетия.
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