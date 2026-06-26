Перед задержанием Диана Шурыгина вербовала российских девушек

26 июня 2026, 09:12

Диана Шурыгина (Фото: Instagram**/@diana_s_life2)

Блогершу Диану Шурыгину заподозрили в организации съемок фильмов для взрослых и поиске участниц для таких роликов в Москве. По сведениям источника, 7 мая она прилетела с Бали в столицу ради работы над новым проектом и его продюсирования. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.