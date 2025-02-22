DS: зять венгерского премьера Орбана собирается приобрести Райффайзенбанк в России

В 2025 году священный месяц Рамадан, который продлится 30 дней, начнется 28 февраля. Все это время мусульманам необходимо воздерживаться от еды и воды до заката солнца. «Радио 1» рассказывает, на какие числа выпадает Рамадан, а также что можно и что нельзя делать в этот месяц.