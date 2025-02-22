DS: зять венгерского премьера Орбана собирается приобрести Райффайзенбанк в России

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Зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштван Тиборц заинтересован в покупке Райффайзенбанка, который относится к австрийской группе Raiffeisenbank International (RBI), сообщила газета Der Standard, ссылаясь на источники.
По информации издания, Тиборц уже ведет переговоры с RBI. В них принимают участие представители российского Центробанка и администрации президента РФ. Еще одной стороной сделки, отмечают источники газеты, выступает венгерский OTP Bank (материнская структура российского ОТП Банка). Детали переговоров не раскрываются.
Источники Der Standard подчеркнули, что сделку обсуждали на заседании наблюдательного совета RBI — его возглавил руководитель холдинга Raiffeisen-Holding Niederösterreich Wien Эрвин Хамеседер. Как поясняет издание, вопрос вызвал споры у сторон.
В то же время представители OTP Bank отрицают свое участие в сделке. Сторона Тиборца тоже опровергает сообщения о покупке им банка. Они обращали внимание, что BDPST Group, которой владеет зять венгерского премьера, «не имеет делового присутствия в России».
Но в RBI не подтвердили и не опровергли информацию австрийского СМИ. В компании сослались на решение российского суда от 5 сентября 2024 года, исходя из которого Raiffeisenbank International в настоящий момент не может передать свои акции в Райффайзенбанк.
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Источники Der Standard подчеркнули, что сделку обсуждали на заседании наблюдательного совета RBI — его возглавил руководитель холдинга Raiffeisen-Holding Niederösterreich Wien Эрвин Хамеседер. Как поясняет издание, вопрос вызвал споры у сторон.
В то же время представители OTP Bank отрицают свое участие в сделке. Сторона Тиборца тоже опровергает сообщения о покупке им банка. Они обращали внимание, что BDPST Group, которой владеет зять венгерского премьера, «не имеет делового присутствия в России».
Но в RBI не подтвердили и не опровергли информацию австрийского СМИ. В компании сослались на решение российского суда от 5 сентября 2024 года, исходя из которого Raiffeisenbank International в настоящий момент не может передать свои акции в Райффайзенбанк.
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Ольга Енгалычева