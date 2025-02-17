Банк России оштрафовали за незаконное хранение боевого оружия

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Савеловский суд Москвы признал Центральный банк России виновным в нарушении правил хранения боевого оружия и назначил ему административный штраф. Об этом пишет ТАСС.
Нарушения были выявлены инспекторами Росгвардии в ходе проверок Межрегионального центра безопасности Банка России в ноябре 2023 года и апреле 2024 года.
В ходе проверки было обнаружено, что в оружейной комнате хранились боевые пистолеты, включая два пистолета Макарова, принадлежащие службе безопасности Сбербанка и охранной компании «Регион профи». Это стало основанием для обвинения Центробанка в незаконном хранении оружия, так как он не являлся собственником указанных пистолетов.
Представители Центробанка на заседании суда заявили, что организация не считает себя виновной, утверждая наличие разрешения на хранение и использование оружия, выданного Росгвардией. Они также отметили, что пистолеты находились в здании Банка России всего два часа во время работы инкассаторов Сбербанка.
Сумма штрафа, назначенного Центробанку, не была озвучена, однако по статье 20.10 КоАП РФ для юридических лиц предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей.
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В ходе проверки было обнаружено, что в оружейной комнате хранились боевые пистолеты, включая два пистолета Макарова, принадлежащие службе безопасности Сбербанка и охранной компании «Регион профи». Это стало основанием для обвинения Центробанка в незаконном хранении оружия, так как он не являлся собственником указанных пистолетов.
Представители Центробанка на заседании суда заявили, что организация не считает себя виновной, утверждая наличие разрешения на хранение и использование оружия, выданного Росгвардией. Они также отметили, что пистолеты находились в здании Банка России всего два часа во время работы инкассаторов Сбербанка.
Сумма штрафа, назначенного Центробанку, не была озвучена, однако по статье 20.10 КоАП РФ для юридических лиц предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей.
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Дарья Осипова