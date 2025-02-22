РБК: Покидающий Россию Ситибанк может погасить долги по тысяче кредитов

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Подконтрольный американской Citigroup Ситибанк начал рассылать своим клиентам-физическим лицам уведомления о возможности прощения долгов по кредитным обязательствам. Это происходит на фоне предстоящего ухода финансово-кредитной организации из России.
О необычной опции, появившейся в перечне услуг банка, рассказал РБК со ссылкой на два независимых источника на финансовом рынке. По словам собеседников издания, такая практика является достаточно редкой. Это может означать, что Ситибанку не удалось никому переуступить эти долги. Эксперты отмечают, что данная процедура может грозить клиенту начислением НДФЛ.
Источники отмечают, что в список прощённых долгов обычно попадают проблемные кредиты, которые банку не удалось продать другим рыночным игрокам. Списание задолженности коснётся примерно одной тысячи договоров. Общие объёмы такой задолженности не раскрываются, а в Ситибанке оставили запрос РБК без ответа.
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Источники отмечают, что в список прощённых долгов обычно попадают проблемные кредиты, которые банку не удалось продать другим рыночным игрокам. Списание задолженности коснётся примерно одной тысячи договоров. Общие объёмы такой задолженности не раскрываются, а в Ситибанке оставили запрос РБК без ответа.
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Александр Бойцов