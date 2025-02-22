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РБК: Покидающий Россию Ситибанк может погасить долги по тысяче кредитов

Фото: istockphoto/ultramarine5

Фото: istockphoto/ultramarine5

Подконтрольный американской Citigroup Ситибанк начал рассылать своим клиентам-физическим лицам уведомления о возможности прощения долгов по кредитным обязательствам. Это происходит на фоне предстоящего ухода финансово-кредитной организации из России.
О необычной опции, появившейся в перечне услуг банка, рассказал РБК со ссылкой на два независимых источника на финансовом рынке. По словам собеседников издания, такая практика является достаточно редкой. Это может означать, что Ситибанку не удалось никому переуступить эти долги. Эксперты отмечают, что данная процедура может грозить клиенту начислением НДФЛ.

Источники отмечают, что в список прощённых долгов обычно попадают проблемные кредиты, которые банку не удалось продать другим рыночным игрокам. Списание задолженности коснётся примерно одной тысячи договоров. Общие объёмы такой задолженности не раскрываются, а в Ситибанке оставили запрос РБК без ответа.

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#банк
Криптобиржа объявила о награде более $100 миллионов за поимку ограбивших ее хакеров
Криптобиржа Bybit объявила о награде до $140 млн за поимку ограбивших ее хакеров
23 февраля 2025, 00:02

Фото: iStock/bizoo_n

Криптобиржа Bybit объявила о вознаграждении в размере до 140 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать хакеров, похитивших криптовалюту на 1,4 миллиарда. Об этом сообщили представители платформы на ее официальном сайте.
Крупнейшая в истории крипторынка кража произошла 21 февраля: злоумышленники подменили пользовательский интерфейс биржи и вывели средства в криптовалюте Ethereum на множество кошельков.

Генеральный директор Bybit Бен Чжоу заявил, что компания привлекла промежуточные кредиты у партнеров и покрыла около 80% убытков. После инцидента курс биткоина резко обвалился. Аналитики подтверждают, что это самая масштабная криптокража за всю историю, награда в 140 миллионов также может стать рекордной.

Расследование инцидента продолжается.

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#криптовалюта
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DS: зять венгерского премьера Орбана собирается приобрести Райффайзенбанк в России
22 февраля 2025, 22:45

Фото: iStock/ LIVINUS

Зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштван Тиборц заинтересован в покупке Райффайзенбанка, который относится к австрийской группе Raiffeisenbank International (RBI), сообщила газета Der Standard, ссылаясь на источники.
По информации издания, Тиборц уже ведет переговоры с RBI. В них принимают участие представители российского Центробанка и администрации президента РФ. Еще одной стороной сделки, отмечают источники газеты, выступает венгерский OTP Bank (материнская структура российского ОТП Банка). Детали переговоров не раскрываются.

Источники Der Standard подчеркнули, что сделку обсуждали на заседании наблюдательного совета RBI — его возглавил руководитель холдинга Raiffeisen-Holding Niederösterreich Wien Эрвин Хамеседер. Как поясняет издание, вопрос вызвал споры у сторон.

В то же время представители OTP Bank отрицают свое участие в сделке. Сторона Тиборца тоже опровергает сообщения о покупке им банка. Они обращали внимание, что BDPST Group, которой владеет зять венгерского премьера, «не имеет делового присутствия в России».

Но в RBI не подтвердили и не опровергли информацию австрийского СМИ. В компании сослались на решение российского суда от 5 сентября 2024 года, исходя из которого Raiffeisenbank International в настоящий момент не может передать свои акции в Райффайзенбанк.

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#банк
#виктор орбан
#венгрия
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Суд конфисковал у москвича пуму, которую тот держал в квартире
22 февраля 2025, 22:30

Фото: iStock/ nicholas_dale

Суд в Москве конфисковал у жителя столицы Сергея Татаринцева пуму, которая жила у него в квартире. Об этом сообщил Teлеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Сергея Татаринцева признали виновным по административной статье о причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных. Кроме конфискации пумы, суд выписал москвичу штраф размером в три тысячи рублей.

Как ранее передавал НТВ, Татаринцев купил пуму по имени Геркулес еще котенком. Животное содержалось в однокомнатной квартире. Отмечалось, что москвич каждый день выводил хищника на прогулку без намордника, что пугало его соседей.

Ранее специалисты министерства экологии и природопользования Московской области предупредили, что у лис, живущих в подмосковных лесах, начался брачный период, в это время самцы становятся агрессивными и могут даже напасть на человека.

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Рамадан 2025: кто освобождается от поста, можно ли вести половую жизнь и чистить зубы в священный месяц
22 февраля 2025, 15:27

Фото: IStock/ RasselOK

В 2025 году священный месяц Рамадан, который продлится 30 дней, начнется 28 февраля. Все это время мусульманам необходимо воздерживаться от еды и воды до заката солнца. «Радио 1» рассказывает, на какие числа выпадает Рамадан, а также что можно и что нельзя делать в этот месяц.

Что такое Рамадан

Рамадан является девятым месяцем исламского лунного календаря и одним из пяти столпов ислама. Это время считают периодом духовного очищения — тогда мусульмане придерживаются строгого поста, усиливают молитвы и совершают добрые дела. По Корану именно в этот месяц пророку Мухаммеду ниспослали первые откровения.

Пять столпов ислама:

  • Рамадан;
  • намаз — пятикратная молитва на каждый день;
  • шахада — признание Аллаха единственным Богом;
  • хадж — паломничество в Мекку, город на западе Саудовской Аравии;
  • закят — ежегодный налог с различного вида доходов и имущества.

Когда начинается и заканчивается Рамадан

Рамадан наступает с появлением луны. При этом у начала священного месяца не существует единой даты каждый год, поскольку его рассчитывают по лунному календарю. Этот календарь на 11 дней короче, чем Григорианский, поэтому Рамадан каждый раз и наступает на 11 дней раньше, чем в предыдущий год.

В 2025 году священный месяц начинается вечером 28 февраля. Первый день поста — 1 марта. Закончится Рамадан 29 марта.

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После заката 30 марта верующие мусульмане начнут отмечать праздник разговения — Ураза-байрам. Это второе по значимости торжество после Курбан-байрама. К окончанию Рамадана мусульмане готовятся заранее. Они проводят основательную уборку во дворах и домах, надевают лучшие одежды и накрывают праздничный стол. Еще они раздают милостыню едой или деньгами — это помогает компенсировать ошибки, допущенные верующим, пока тот постился.

Точные даты наступления Рамадана могут незначительно отличаться в регионах, поскольку начало месяца определяется визуальным наблюдением новолуния. К примеру, в Казахстане Рамадан начнется 1 марта, а в России — 28 февраля.

Фото: iStock/ Ibrakovic

В чем смысл праздника

Именно в Рамадан людям был дарован Священный Коран: пророку Мухаммаду через ангела Джабриила ниспослали Коран как «верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и различения».

Пост помогает контролировать дурные качества человека: гнев, жадность, гордыню, обиды, агрессию. Человек уделяет время душе, из-за этого и говорят, что пост приближает к Аллаху.

Умышленное нарушение поста принято считать грехом. Его соблюдение так важно, что мусульмане уверены: за тех, кто при жизни не смог восполнить пропущенные дни поста, это компенсируют потомки.

Как соблюдать пост

В Коране говорится, что «поститься следует считанное количество дней». Верующие мусульмане в течение священного месяца воздерживаются от любой еды и воды в светлое время суток — от сухура до ифтара.

Фото: iStock/ Drazen Zigic

Сухур

Сухур представляет собой первый прием пищи. Верующие завтракают в темное время суток перед первой молитвой и до того, как небо начнет светлеть. Считается, что Аллах наградит мусульманина, который будет совершать сухур как можно раньше.

Ифтар

Ифтар — это разговение в Рамадан, вечерний прием пищи. Есть можно, когда солнце уже село. Ужин нежелательно откладывать на более позднее время.

Кто может не соблюдать пост

Соблюдать пост должны дееспособные и физически здоровые люди, которые могут долгое время обходиться без еды и воды. Особенно тщательно поститься нужно женщинам.

А вот беременные и кормящие, женщины во время менструации, а еще путники больные от поста освобождаются. Пенсионеры могут поститься по своему усмотрению.

Фото: iStock/ shironosov

Что можно и нельзя делать

Необходимо помнить, что Рамадан — это не только отказ от еды и воды. Это период духовного роста, когда каждое действие оценивается через призму веры.

Что нельзя делать в Рамадан:

  • Курить и нюхать табак, курить кальян;
  • Намеренно провоцировать рвоту;
  • Глотать мокроту, так как это считается питьем;
  • Вести половую жизнь до захода солнца.
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Что можно делать в Рамадан:

  • Чистить зубы, не глотая воду;
  • Глотать слюну;
  • Целоваться;
  • Сдавать кровь;
  • Делать уколы лекарств и вакцинироваться;
  • Купаться, не давая воде попасть в рот;
  • Сквернословить, сплетничать, ссориться;
  • Слушать громкую музыку или участвовать в развлекательных мероприятиях, которые отвлекают от духовности.

«Рамадан» или «Рамазан»

Рамадан и Рамазан — это одно и то же слово, разница в произношении обусловлена особенностями арабской фонетики. «Рамадан» происходит от «рамда» — «палящий зной» — и от выражения «рамида ас-саим» — «когда постящийся чувствует жажду в горле и жару».

Слово «Рамазан» же имеет тюркское происхождение. В странах арабского мира чаще всего произносят «Рамадан». Название «Рамазан» используют в Азербайджане, Турции, странах Средней Азии, Иране.

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#еда
#вода
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Прохоров день 23 февраля: что нужно делать для гармонии и достатка в семье, народные приметы
22 февраля 2025, 14:55

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В народном календаре 23 февраля — Прохоров день, также известный как Прохор Весновей. В народе этот день считался особенным, ведь в воздухе уже чувствовалось дыхание весны. Православная церковь в эту дату почитает преподобного Прохора Печерского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Svetlana Krayushkina

В древние времена, при князе Святополке, когда земля Русская подверглась нападению половецкому и наступил голод великий, явился в Печерский монастырь из града Смоленска странник. Обратился он к игумену Иоанну с просьбой о монашеском постриге. И после совершения обряда мирянин получил новое имя — Прохор.

Скромен был инок в своих желаниях, пил лишь воду и отказывался даже от овощей. Он пёк хлеб из лебеды, и Господь смягчал вкус этой пищи, выражая одобрение преподобному за его искреннюю веру и стремление к служению. Во время голода начал Прохор печь больше хлеба из лебеды и раздавать его неимущим и погибающим от голода. А когда на Руси соль закончилась, велел он собрать золу изо всех монашеских келий и раздавал её людям. И зола становилась чистой солью.

Когда Прохор почувствовал час смерти своей, известил об этом князя Святополка. Покинул князь войско своё и поспешил к преподобному, дабы получить благословение его. После кончины Прохора отнёс князь тело его в пещеру и положил во гроб. После этого он присоединился к войску, и поход оказался успешным. Половцы были разбиты и в ужасе бежали с поля боя.

Князь Руси благоговел перед преподобным Прохором и всегда заходил за благословением в Печерский монастырь. Он верил, что угодник Божий поможет ему в трудные времена. И действительно, после того как Святополк получил благословение у Прохора, его княжение стало счастливым и успешным. Князь видел чудеса, которые происходили по молитвам преподобного, и это укрепляло его веру.

Так, преподобный Прохор стал примером святости и любви к Богу для всех, кто знал о его жизни. Его память почитают в Русской земле, и многие верующие обращаются к нему за помощью и заступничеством.

Обычаи дня

Фото: iStock/Anton Dobrea

В Прохоров день в деревнях мужчины собирались для обсуждения важных вопросов, выбирая нового старосту или подтверждая полномочия действующего. Женщины в этот день выходили на улицу, исполняя песни о наступлении весны, танцевали и топтали снег, веря, что таким образом смогут изгнать холодные дни.

Также в этот праздник готовили круглые пирожки с капустной начинкой, которые символизировали солнце. Угощая близких и соседей этой выпечкой, хозяйки надеялись на множество добрых слов в свой адрес, что, по поверьям, приносило счастье их семье на весь год.


Приметы 23 февраля


  • Ежели в Прохоров день за окнами морозец крепчает, то март нас радостями тепла одарит.
  • Иней, что на деревьях блестит, нам о дожде на Мокия, что 24 мая будет, говорит, и о лете ненастном предупреждает.
  • Если снег с крыш свешивается, то лето урожайное нас ждет, хлеба в изобилии уродится.
  • На Прохора месяц ярким светом сияет — морозы не за горами.

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Что можно делать на Прохора Весновея


Фото: iStock/Daddy1971

1. Обратиться с молитвой к святому Прохору, прося о достатке, здоровье и защите для себя и своих близких.

2. В этот день важно оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Поделитесь едой или одеждой с бедными, чтобы привлечь благополучие и защиту святого. Добрые дела возвращаются, и ваша щедрость будет вознаграждена.

3. Проведите время за привычными делами — уборкой, рукоделием, уходом за растениями и животными или мелким ремонтом. Эти занятия помогают создать гармонию в доме и подготовить его к новым благам.

4. Чтобы привлечь финансовый достаток, пошуршите в руках или кармане бумажными купюрами. Это символизирует приток денег и изобилие в вашей жизни.


Что нельзя делать в этот день


  • В этот день не рекомендуется выполнять физические нагрузки, так как это может привести к переутомлению и ухудшению здоровья. Считается, что чрезмерные усилия могут привлечь негативные последствия.
  • Постарайтесь избегать ссор и неприятных разговоров. Негативные эмоции могут создать плохую атмосферу и привлечь нежелательную энергетику в ваш дом, что негативно скажется на отношениях.
  • Важно не брать и не давать в долг, так как это может привести к финансовым потерям и затруднениям. Существует поверье, что такие действия могут вызвать денежные проблемы в будущем.
  • Не стоит делиться личной информацией о близких с чужими людьми. Это может привести к сглазу или недоброжелательству, что негативно скажется на ваших отношениях с родными.

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