Дуа Липа получила гражданство Косова вскоре после оформления паспорта Албании
Певица Дуа Липа официально получила гражданство частично признанного Косова, сообщает «Би-би-си».
Церемония вручения документов прошла в Приштине, где президент Вьоса Османи лично передала певице паспорт. На мероприятии также присутствовал британский посол Джонатан Харгривс.
Липа призналась, что обретение гражданства стало для нее символом воссоединения двух сторон ее личности, подчеркнув, что она любит страну, которая «так много значит для ее семьи». Османи, в свою очередь, отметила, что Дуа Липа и Косово всегда были неразделимы.
Липа родилась в Лондоне в семье иммигрантов из Косова и начала публиковать свои первые песни на YouTube в 14 лет. Ее дебютный альбом вышел в 2017 году, а в 2019-м певица получила премию «Грэмми» как «Лучшая новая артистка». В ноябре 2022 года она также оформила гражданство Албании.
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