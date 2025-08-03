Имущество бьюти-блогерши Гоар Аветисян арестовали из-за миллионных долгов
Имущество на сумму почти 55 млн рублей визажиста Гоар Аветисян арестовано за долги перед ФНС. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Примечательно, что бьюти-блогерша уже оплатила все долги, однако в системе они все равно отобразились. В списке арестованного имущества оказались элитная недвижимость на Павелецкой набережной площадью 123 квадратных метра, участок в Коммунарке почти на три тысячи квадратных метров, 75% доли в ООО «Бьюти Академия» и весь автопарк знаменитости.
Первые долги Аветисян появились еще зимой. Тогда организация блогерши уже числилась в базе налоговой с задолженностью 1,9 млн рублей.
*Запрещен в РФ
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