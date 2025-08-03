«Желчные бабы»: Ксения Бородина призвала публику отстать от её мужа

03 августа 2025, 13:16

Ксения Бородина грубо высказалась о своих подписчицах

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Совместные фотографии Ксении Бородиной и её мужа Николая Сердюкова постоянно оказываются под пристальным вниманием подписчиков артистки. Телеведущая, устав от постоянных обсуждений её супруга, грубо высказалась о своих поклонниках в личном блоге.





Фанаты звезды часто пишут, что до брака с Ксенией Сердюков редко путешествовал, а сейчас же все наоборот. Однако Бородина, отдыхая с возлюбленным в Италии, решила разъяснить этот момент.

«Можете посмотреть в его соцсетях восхождение на самые высокие горы и путешествия по Европе. Он всегда интересовался всеми культурами мира и развивался, в отличие от многих тут сидящих», — заявила она.

«Со временем все желчные бабы отстанут от моего мужа, считая наши поездки и думая, что я тут мир кому-то показываю», — отметила она.