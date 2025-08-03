«Никогда не побирался»: Прохор Шаляпин ответил на обвинения в альфонстве
Прохор Шаляпин ответил на обвинения в альфонстве
Прохор Шаляпин в беседе с «Пятым каналом» прокомментировал слухи о том, что якобы живет за счет женщин и не зарабатывает самостоятельно.
По его словам, он всегда зарабатывал деньги и у него есть средства на еду, одежду и жилье.
«Я никогда не побирался, ничего ни у кого не просил», — отметил певец.
Шаляпин подчеркнул, что он активно работает: выступает на гастролях, принимает участие в рекламных проектах, а иногда даже отказывается от мероприятий, если гонорар кажется ему слишком скромным. А вопросы распределения ролей в паре — дело исключительно личное, добавил шоумен.