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«Никогда не побирался»: Прохор Шаляпин ответил на обвинения в альфонстве

Прохор Шаляпин ответил на обвинения в альфонстве
Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин в беседе с «Пятым каналом» прокомментировал слухи о том, что якобы живет за счет женщин и не зарабатывает самостоятельно.



По его словам, он всегда зарабатывал деньги и у него есть средства на еду, одежду и жилье.

«Я никогда не побирался, ничего ни у кого не просил», — отметил певец.

Шаляпин подчеркнул, что он активно работает: выступает на гастролях, принимает участие в рекламных проектах, а иногда даже отказывается от мероприятий, если гонорар кажется ему слишком скромным. А вопросы распределения ролей в паре — дело исключительно личное, добавил шоумен.

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Екатерина Коршунова

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