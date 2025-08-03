«Никогда не побирался»: Прохор Шаляпин ответил на обвинения в альфонстве

03 августа 2025, 07:19

Прохор Шаляпин ответил на обвинения в альфонстве

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин в беседе с «Пятым каналом» прокомментировал слухи о том, что якобы живет за счет женщин и не зарабатывает самостоятельно.





По его словам, он всегда зарабатывал деньги и у него есть средства на еду, одежду и жилье.





«Я никогда не побирался, ничего ни у кого не просил», — отметил певец.