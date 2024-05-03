В Дубне построят новые дороги для многодетных семей в поселке Юркино

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В Дубне готовы приступить к строительству дорог в поселке для многодетных в этом году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В 2024 году в поселке Юркино сделают 30% запланированных дорог.
Стоит отметить, что в первую очередь будут сделаны те участки, за которые проголосовали жители, а также два въезда в поселок.
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«Перед стартом работ встретился с жителями, проговорил организационные вопросы. Договорились, что подрядчик приступит к работам после майских праздников. Обсудили, как именно он пойдёт, откуда начнёт. Мы встречались с многодетными семьями ещё летом прошлого года. За зиму подготовили проектную документацию, провели конкурсные процедуры и уже подписали контракт с подрядной организацией», — поделился глава городского округа Максим Тихомиров.
Стоит отметить, что в первую очередь будут сделаны те участки, за которые проголосовали жители, а также два въезда в поселок.
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Мира Полтева