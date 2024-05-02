Путин присвоил звание Героя Труда главному конструктору ГосМКБ «Радуга»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание Героя Труда главному конструктору, первому заместителю генерального директора государственного машиностроительного конструкторского бюро (ГосМКБ) «Радуга» имени А.Я. Березняка Елтугану Сыздыкову, сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
«Елтуган Кимашевич Сыздыков является автором более 50 научных работ в области механики аэрокосмических конструкций», — отмечается в сообщении.Согласно данным из открытых источников, ГосМКБ «Радуга» занимается разработкой и серийным производством крылатых ракет различного назначения, в том числе зенитных ракет для систем ПРО и ПВО и управляемых ракет класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».
ГосМКБ «Радуга» входит в состав государственной корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Бюро находится на территории городского округа Дубна.
Читайте также:
Глава округа Дубна Тихомиров сдал кровь на донорской акции
Наукоград Дубна будет обмениваться технологиями с северокорейским Минздравом
В ОЭЗ «Дубна» построят производство «умных» счётчиков за 200 млн рублей
Лев Каштанов