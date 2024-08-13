Дубненский завод представил свои беспилотники на форуме «Армия-2024»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Участником X Международного военно-технического форума «Армия-2024» стал завод компании «Кронштадт», расположенный в Дубне, на выставке в рамках форума он представляет беспилотные летательные аппараты, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В экспозиции представлены макеты беспилотных летательных аппаратов «Сириус» и «Орион-Э» в масштабе 1:10. А в открытой экспозиции VIP-зоны II размещены полноразмерные макеты БПЛА большей продолжительности полета из состава разведывательно-ударного комплекса «Орион-Э» и полноразмерный макет скоростного ударного БПЛА «Гром», — рассказал глава округа Дубна Максим Тихомиров.Международный военно-технического форума «Армия-2024» проходит на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе с 12 по 14 августа.
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