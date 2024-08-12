В Дубне ремонтируют школы и детсады перед новым учебным годом

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Ремонтные работы проводятся сразу в нескольких образовательных учреждениях подмосковной Дубны, они должны завершиться до начала учебного года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Кроме того, в ряде образовательных учреждений ведётся локальные ремонтные работы. Например, в детском саду «Теремок» отремонтировали групповое помещение, раздевалку, буфет, спальню и санузел для детей младшего школьного возраста. В детсаду «Тополёк» завершается ремонт санузлов. А в гимназии №8 заменили двери, отремонтировали помещения, прилегающие к спортзалу, и обновили санузлы.«В частности, капитальный ремонт ведётся в центре дополнительного образования «Дружба» и здании школы №1, которая является старейшей в городе. Оба учебных заведения находятся на Левом берегу», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
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Лев Каштанов