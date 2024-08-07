Глава Дубны Тихомиров проверил ход благоустройства Центральной улицы

Российские бойцы продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на территории Украины. Поставив интересы Родины впереди собственных, солдаты идут в бой под непрекращающиеся обстрелы врага, несмотря на боль и увечья. После тяжелых травм или потери конечностей бойцы возвращаются с передовой и продолжают вести полноценный образ жизни. В этом им помогают выплаты от государства и реабилитационные центры.