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Глава Дубны Тихомиров проверил ход благоустройства Центральной улицы

07 августа 2024, 13:48
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Масштабный проект по благоустройству улицы Центральная реализуется в Дубне, ход работ проверил глава округа Максим Тихомиров, он сообщил, что завершить преобразование общественного пространства должны до конца сентября, передаёт пресс-служба администрации муниципалитета.


«Впереди август и сентябрь, за это время мы доведем объект до максимального лоска, и в теплые осенние дни полностью откроем объект для наших горожан. Эта пешеходная зона будет первой яркой жемчужиной в череде преобразований, о которых жители просили нашего губернатора во время его рабочей поездки в Дубну в прошлом году», — сказал Максим Тихомиров.
В настоящее время работы по благоустройству ведутся на протяжении всей Центральной улицы. Укладка плиточного покрытия выполнены уже на 60%, устанавливаются опоры для системы наружного освещения, ведётся асфальтирование велодорожки и планировка газонов.

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#дубна
#благоустройство
#максим тихомиров
В Егорьевске проведут реконструкцию котельной
07 августа 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Котельную, расположенную на улице 50 лет ВЛКСМ в городе Егорьевск, планируется реконструировать, подряд на выполнение работ выставили на электронные торги, информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и выполнить реконструкцию котельной по адресу: Егорьевск, улица 50 лет ВЛКСМ, дом №1Г. Завершение работ намечено на 2026 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 153 миллиона 347 тысяч 250 рублей, заявки принимаются до 26 августа.

Работы будут оплачиваться из бюджетов Московской области и городского округа Егорьевск.

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#капремонт
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Россиянам раскрыли, как подготовить авто к длительной поездке
Автоэксперт Кадаков рекомендовал устранить имеющиеся «болезни» машины
07 августа 2024, 14:35

Фото: iStock/zoff-photo

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что перед длительной поездкой лучше всего решить все проблемы, которые были с машиной.
При этом специалист отметил, что современные машины сами по себе не нуждаются в какой-либо специальной подготовке к длительным путешествиям при условии, что с ними нет частных проблем.

«Сейчас не то время, которое было 30 или 40 лет назад, когда нужно было прямо готовить автомобиль к поездке. Но если вы едете далеко, тем более в другую страну, то, во-первых, нужно проверить документы. Во-вторых, нужно вспомнить, как себя машина вела в последнее время. Если были симптомы каких-то «болезней» — двигатель хандрит, что-то стучит — нужно этим позаниматься и привести машину в порядок», — прокомментировал в беседе с RT Кадаков.

До этого специалисты «Ингосстрах» выяснили, что в Кемерове водители-мужчины в 1,5 раза чаще попадали в аварии в первом полугодии этого года, чем женщины.

«Согласно проанализированным убыткам, мужчины (60,34%) в Кемерове попадали в аварийные ситуации чаще, чем женщины (39,66%)», — приводит «Сiбдепо» результаты исследования.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин выступал за инициативу о запрете шумных автомобилей в мегаполисе.

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#автомобиль
#водители
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#машины
#путешествие
#статистика
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В Клину объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области
07 августа 2024, 14:17

Фото: iStock/vejaa

Сбор предметов первой необходимости для жителей Курской области объявили в Клину, глава округа Алёна Сокольская призвала клинчан внеси свой посильный вклад в помощь пострадавшим согражданам, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев подтвердил, что Подмосковье окажет необходимую помощь Курской области. А наш девиз в Клину уже известен многим: своих не бросаем», — сказала Алёна Сокольская.
Гуманитарную помощь будут принимать в молодёжном центре «Стекольный» с 10 утра до 18:00. Пострадавшим нужно постельное бельё, гигиенические принадлежности, новая одежда, а также игрушки и канцелярские товары для детей.

Молодёжный центр «Стекольный» расположен по адресу: город Клин, улица Литейная, дом №23.

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#клин
#гуманитарная помощь
#алёна сокольская
#курская область
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«Вставай, живи, твори»: фонд «Орион» помог ветерану СВО встать на вейк после потери ноги
07 августа 2024, 13:39

Фото: iStock/vejaa

Российские бойцы продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на территории Украины. Поставив интересы Родины впереди собственных, солдаты идут в бой под непрекращающиеся обстрелы врага, несмотря на боль и увечья. После тяжелых травм или потери конечностей бойцы возвращаются с передовой и продолжают вести полноценный образ жизни. В этом им помогают выплаты от государства и реабилитационные центры.
Так, во время участия в военных действиях россиянин Александр Жоглов потерял ногу. Протез для спорта на доске ему изготовил Фонд гуманитарных инициатив «Орио». Это позволило молодому человеку не просто встать на ноги, но и вести активный образ жизни.

«Я пробовал на баланс-борде чуть-чуть потренировать, подготовиться, и на доске постоять для серфа специально, чтобы почувствовать какого это – поймать баланс», – рассказал ветеран СВО.
На видео Александр тестирует спортивный модуль в реальных условиях.
«Получилось даже больше, чем планировал. Очень классно. Очень комфортный модуль. Мне невероятно понравилось», – поделился впечатлениями Александр.

В Московских вейкпарках регулярно проходят занятия для людей с ограниченными возможностями. Директор ГБУ г. Москва «Московский Городской Центр Реабилитации» Олег Тропников рассказал о главной цели заведения.
«Это для самих ребят, для участников, поверить в себя, понять, что даже если с тобой что-то случилось, мир изменился, но он не рухнул. Просто вставай, живи, твори. То есть ты можешь все», – пояснил Тропников.
Помимо помощи в реабилитации бойцы СВО получают ряд льгот и достойную оплату труда. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. При выполнении боевых задач в СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей ежемесячно. Дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год. 100-процентная компенсация военной пенсии. Выплаты за получение государственных и ведомственных наград.

Подробнее о службе по контракту можно узнать на сайте и по телефону: 7 495 990 7777

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#вс рф
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Новый стадион школы №1 в Дубне будет готов к началу учебного года
07 августа 2024, 13:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Строительство стадиона школы №1 в Дубне вошло в завершающую стадию, спортивный объект планируют сдать в эксплуатацию к 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Стадион строят по решению главы Дубны Максима Тихомирова. Он рассказал, что работы ведутся с опережением графика.

«Изначально стадион планировалось сдать к 1 октября. Но уже в сентябре он будет готов в полном объёме», — заверил Максим Тихомиров.
В настоящее время на будущем стадионе уложено основание под беговые дорожки, привезены материалы для искусственного покрытия и газоны, начинается подготовка футбольного поля.

Параллельно с обустройство пришкольного стадиона в самой школе ведётся капитальный ремонт. Основной объём работ там уже выполнен. Обновлённая школа откроет двери 1 сентября.

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#дубна
#стадион
#строительство
#школа
#максим тихомиров
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Воробьёв: Подмосковье примет детей из приграничных районов Курской области
07 августа 2024, 12:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область готова принять детей из Курской области, которые вынуждены покинуть дома из-за обострения обстановки в приграничных с Украиной районах.
Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По словам главы региона, в Подмосковье организовано более 400 мест в пунктах временного размещения. Это детские лагеря «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкине. Подготовлен коечный фонд в медучреждениях.
«В Курской области непростая ситуация, и мы не можем быть равнодушными. Окажем помощь всем, кому это необходимо. У нас есть загородные оздоровительные лагеря, где мы готовы разместить ребят. Обеспечим проживанием в комфортных условиях, пятиразовым питанием. Они смогут находиться в Подмосковье, сколько нужно.
Он добавил, что, если понадобится, детей устроят в школы или организуют обучение в пунктах временного размещения. По словам Воробьёва, власти готовы привезти детей из Курской области. Для этого выделяют 15 автобусов. Их будут сопровождать медики, сотрудники социальной службы.

Минздрав Московской области формирует бригаду сопровождающих фельдшеров. Уже сегодня они будут в Курской области.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. Как сообщили в Минобороны, была предотвращена попытка прорыва госграницы. Российские силы ПВО сбили над территорией региона 26 дронов и несколько ракет.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#дети
#лагеря
#курская область
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Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной после слов об инфотерроризме
Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной за слова о ней в интервью Дудю*
07 августа 2024, 12:30

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Дизайнер Артемий Лебедев принес извинения главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной за свои слова в интервью Юрию Дудю*. Заявление Лебедева содержится в его обзоре новостей, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Лебедев отметил, что не хотел оскорблять Мизулину. Согласно его словам, он «не борется с женщинами».

Однако при это блогер отметил, что по-прежнему не поддерживает общественную деятельность главы Лиги безопасного интернета.

Напомним, 1 августа этого года Дудь* опубликовал интервью с Артемией Лебедевым, в котором он назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно исказил фамилию Екатерины Мизулиной. После этого Мизулина решила подать иск в суд о защите чести и достоинства.

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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
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#блогер
#интервью
#ск
#рф
#екатерина мизулина
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В летнем лагере при конном клубе в Клину отдохнули 50 ребят
07 августа 2024, 12:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Детский лагерь организовали в конном клубе «Белавино», распложенном на территории городского округа Клин. С начала лета здесь прошло пять недельных смен, в каждой из которых было по десять ребят в возрасте от шести до 16 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Дети проводили в лагере целый день — с девяти утра до пяти часов вечера. Ребят учили ездить верхом, а также ухаживать за лошадями.

«Результаты у каждого ребёнка свои, но у всех уже важные. Кто-то преодолел страх перед лошадями, кто-то научился ухаживать за ними, а кто-то даже освоил разные формы выездки. Многие дети к концу недели научились ездить строевой рысью», — рассказала глава конного клуба «Белавино» Марина Наумова.
Она добавила, что некоторые ребята так увлеклись конном спортом, что продолжили занятия и после окончания смены.

В администрации отметили, что в настоящее время в лагере завершается последняя летняя смена.

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#клин
#детский отдых
#лагерь
#лошади
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Зеленский купил у певца Стинга винодельню в Тоскане за 75 млн евро
07 августа 2024, 12:25

Чета Зеленских купила у британского певца Стинга винодельню Tenuta Del Palagio Wines в Тоскане. Сделка прошла через принадлежащую Зеленским компанию San Tommaso S.R.L. Об этом сообщает издание Database Italia, ссылаясь на данные итальянского кадастра.
По данным издания, стоимость сделки составила порядка 75 миллионов евро. Покупателем стала итальянская фирма San Tommaso S.R.L. При этом ранее данная компания уже прославилась тем, что в 2019 году Зеленский задекларировал виллу в итальянском Форте-дей-Марми, которую приобрела именно эта организация. При этом бенефициаром San Tommaso S.R.L. была Елена Зеленская.

Примечательно, что покупка винодельни состоялась через две недели после визита Зеленского на саммит G7, проходивший в Италии.

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