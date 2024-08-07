Глава Дубны Тихомиров проверил ход благоустройства Центральной улицы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Масштабный проект по благоустройству улицы Центральная реализуется в Дубне, ход работ проверил глава округа Максим Тихомиров, он сообщил, что завершить преобразование общественного пространства должны до конца сентября, передаёт пресс-служба администрации муниципалитета.
«Впереди август и сентябрь, за это время мы доведем объект до максимального лоска, и в теплые осенние дни полностью откроем объект для наших горожан. Эта пешеходная зона будет первой яркой жемчужиной в череде преобразований, о которых жители просили нашего губернатора во время его рабочей поездки в Дубну в прошлом году», — сказал Максим Тихомиров.В настоящее время работы по благоустройству ведутся на протяжении всей Центральной улицы. Укладка плиточного покрытия выполнены уже на 60%, устанавливаются опоры для системы наружного освещения, ведётся асфальтирование велодорожки и планировка газонов.
Читайте также:
Новый стадион школы №1 в Дубне будет готов к началу учебного года
Более тысячи жителей Дубны прошли медосмотр в «Городках здоровья»
Шествие сказочных персонажей прошло по улицам Дубны на масштабном карнавале
Лев Каштанов