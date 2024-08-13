Во дворах Дубны ликвидировали более 1,3 тыс. квадратных метров ям

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Свыше 1300 квадратных метров ям ликвидировали во дворах и межквартальных проездах в Дубне в текущем году, работы в этом направлении продолжаются, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В этом году силами подрядной организации исполнено уже два контракта. Один большой — на тысячу квадратных метров, другой был немного поменьше — на 300 квадратных метров». — рассказал начальник участка муниципального бюджетного учреждения «ЖКУ» Илья Новиков.Он добавил, что в настоящее время подрядчик приступил к выполнению третьего контракта, по которому ямы будут ликвидированы на площади 300 квадратных метров на территории 42 дворов и междворовых проездов.
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что в ряде случаев ремонт стал возможен после того, как межквартальные проезды перешли от управляющих компаний в ведомство муниципальной администрации.
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