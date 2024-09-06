По просьбам жителей Левобережья в Дубне изменили расписание автобуса

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Глава Дубны Максим Тихомиров оперативно отреагировал на просьбу жителей запустить дополнительный автобусный рейс от остановки на ул. Программистов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Тихомиров регулярно встречается с жителями. На встрече в начале августа во дворе дома № 15 по ул. Программистов к нему обратилась жительница района. Она рассказала, что ей и многим соседям приходится долго добираться пешком до остановки, от которой можно рано утром уехать в правую часть города. Речь шла об остановке у спорткомплекса «Радуга», – рассказали в администрации.Вопрос сразу взял в работу сотрудник администрации Алексей Воднев, отвечающий за работу транспорта. В результате переговоров с Мострансавто в Дубне на автобусном маршруте №11 «ул. Березняка – ЗЖБИиДК» изменили расписание рейсов.
Для организации заезда автобусов к остановке «ул. Программистов» утренний рейс от остановки «ул. Березняка», ранее отправлявшийся в 06:10, теперь будет делать это в 06:04.
Помимо этого, в расписание добавили рейс в 05:05 от остановки «ул. Программистов» до Вокзала «Большая Волга». Это позволит синхронизировать расписание маршрута с электричками до Москвы.
Новое расписание движения автобусов пассажиры могут найти на сайте Мострансавто или воспользоваться виртуальным помощником ведомства по телефону 8 (800) 700-31-13.
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Лора Луганская