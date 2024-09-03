На подготовку Институтской части Дубны к зиме выделили 170 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Теплотрассы и котельные Институтской части Дубны готовят к зиме, на эти работы выделено около 170 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Работы по ремонту и обновлению теплоснабжающей инфраструктуры проводят специалисты Отдела главного энергетика Объединённого института ядерных исследования (ОИЯИ). Сейчас уже обновлено несколько сотен метров магистральных теплотрасс на Моховой и Ленинградской улицах, кроме того, отремонтированы Центральная и Восточная котельные — там заменили сетевые насосы и автоматику», — говорится в сообщении.Кроме того, завершаются работы на сетях холодного водоснабжения: старые чугунные трубы меняют на пластиковые.
В свою очередь, коммунальные службы готовят к холодам жилой фонд.
«В руках десятка управляющих компаний более 400 многоквартирных домов», — отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.И энергетики, и коммунальщики сейчас решают главную задачу: обеспечить Дубне безаварийное прохождение отопительного сезона.
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