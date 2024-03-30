В Дубне отмечают 30-летие создания Государственного университета «Дубна»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне в 2024 году отмечают 30-летие создания Государственного университета «Дубна», который за это время прошёл путь от небольшого учреждения с чуть более чем сотней студентов до статуса федерального вуза. В настоящее время он является одним из лидеров высшей школы Подмосковья, сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
При участии и.о. ректора университета Андреем Деникиным открыта выставка «Знание. Наука. Возможности», посвящённая 30-летию создания вуза.
Сейчас университет играет ключевую роль в жизни города. Глава городского округа отметил, что Дубна является территорией опережающего развития.
Максим Тихомиров добавил, что у руководства университета «Дубна» есть планы по его расширению, а команда главы взяла на себя обязательства по благоустройству и подготовки территории к новому корпусу.
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«Организаторы собрали самые яркие моменты истории университета. Среди экспонатов — ключ, который в день открытия вручили первому ректору Олегу Леонидовичу Кузнецову, студенческий билет, куда вписаны имена всех первых студентов, архивные фотографии и документы. Большой блок посвящён научно-исследовательской работе студентов и преподавателей», — написал Максим Тихомиров в своём Телеграм-канале.
«Нам важно не только гордиться тем, что у нас есть вуз, но и предпринимать дальнейшие шаги по его развитию. У руководства университета есть планы по его расширению», — подчеркнул он.
Максим Тихомиров добавил, что у руководства университета «Дубна» есть планы по его расширению, а команда главы взяла на себя обязательства по благоустройству и подготовки территории к новому корпусу.
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Диана Аванесян