Дубну почти полностью подготовили к 9 Мая в ходе Всероссийского субботника

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Глава Дубны Максим Тихомиров поблагодарил жителей, которые, несмотря на дождь, вышли на Всероссийский субботник. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Этой весной мы раньше обычного начали приводить улицы в порядок. К концу апреля практически везде уже убрано. Выбрали локации, которые пользуются популярностью и у жителей, и у туристов. Начали с улиц Флёрова, Джелепова, Советской, вышли на площадь Мира и к Дому ветеранов. Выгребли листву из канав, убрали мусор с газонов, сгребли смёт», – рассказал Тихомиров.По его словам, на субботнике работали представители администрации муниципалитета, городских предприятий, общественных организаций, неравнодушные граждане. После проведённых работ на локации вышла коммунальная техника. Как считает глава наукограда, Дубна готова к 9 Мая. Осталось только закончить покрасочные работы.
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