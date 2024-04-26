В Дубне в годовщину Чернобыля прошёл митинг памяти жертв радиационных аварий

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В сквере на площади Мира в Дубне прошёл традиционный митинг, посвящённый Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
38 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской АЭС.
Он поблагодарил всех, кто ценой своего здоровья и жизни победил страшную стихию. Как отметил Тихомиров, последствия трагедии могли быть ещё тяжелее, если бы не героизм людей, вставших на пути распространения радиации.
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«Сегодня в наукограде проживают 135 дубненцев, участвовавших в ликвидации самой масштабной техногенной катастрофы: военнослужащие, строители, медики, водители. Всего из Дубны на электростанцию были отправлены 246 человек. Те, кому позволило здоровье, встретились на митинге. Рядом были вдовы, дети и внуки тех, кто до этого дня не дожил», – написал в своём телеграм-канале глава городского округа Максим Тихомиров.
Он поблагодарил всех, кто ценой своего здоровья и жизни победил страшную стихию. Как отметил Тихомиров, последствия трагедии могли быть ещё тяжелее, если бы не героизм людей, вставших на пути распространения радиации.
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Лора Луганская