Жители Дубны задали около ста вопросов в формате выездной администрации

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров провёл во дворе дома №9 по Тверской улице встречу с жителями в формате выездной администрации. Работа во дворе позволяет обсудить больше вопросов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«На два часа моим кабинетом стал стол у детской площадки. Мы с командой решили поменять формат и буквально стать ближе к жителям. Считаем, что это удобно: люди приходят после работы, могут задать вопрос и вернуться к домашним делам. К работе подключились дубненцы со всего города. Я и мои заместители отвечали на их вопросы», – рассказал Тихомиров.По его словам, спрашивали о старте проектов по благоустройству, о повышении качества работы управляющих компаний, о ремонте образовательных учреждений. Всего на месте обсудили около 100 вопросов. Жители отметили эффективность и действенность такого формата.
Тихомиров пообещал и дальше проводить выездную администрацию два раза в месяц, а также дать ответы на все вопросы. Он анонсировал следующее выездное совещание в ближайшие выходные.
Читайте также:
Наукоград Дубна будет обмениваться технологиями с северокорейским Минздравом
Глава округа Дубна Тихомиров сдал кровь на донорской акции
Лицеистка из Дубны стала призёром Всероссийской олимпиады школьников по математике
Лора Луганская