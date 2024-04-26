В Дубне провели уникальную операцию на артериях головного мозга

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Первую операцию по баллонной ангиопластике и стентированию браиоцефальных артерий головного мозга провели в Медико-санитарной части № 9 Федерального медико-биологического агентства России (ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА РФ) в Дубне, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Данная операция является малоинвазивным вмешательством, позволяющим восстановить кровоснабжение головного мозга. Операция показана для предотвращения, профилактики, а также лечения инсульта», — отмечается в сообщении.Этот метод помогает заменить открытую хирургическую операцию, если проводить её слишком опасно или невозможно.
Глава Сосудистого центра медучреждения Виталий Андреев рассказал, что сейчас пациент, перенесший инновационное хирургическое вмешательство, готовится к выписке.
Читайте также:
У подмосковных бригад скорой помощи появилась «тревожная кнопка»
«Тревожный сигнал»: Чем опасны частые перекусы и почему после еды чувствуется голод
Маленькие пациенты областного онкодиспансера увидели шоу мыльных пузырей
Лев Каштанов