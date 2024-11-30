Врач-инфекционист из Дубны Стрибук объяснил важность ранней диагностики ВИЧ

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1 декабря мир отмечает День борьбы по СПИДом. Ему посвящена информационная кампания «Выбирайте правильный путь — путь прав человека», направленная на привлечение внимания к проблеме распространения СПИДа.
Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом — красная ленточка. Она выражает поддержку, сочувствие и надежду на будущее без ВИЧ. Распространение вируса является одной из основных угроз в сфере здравоохранения. В 2024 году в Московской области проверку на ВИЧ прошли 2,2 миллиона человек, на 255 тысяч больше, чем в аналогичный период 2023 года.
Врач-инфекционист Дубненской больницы Павел Стрибук, напоминая о важности ранней диагностики ВИЧ-инфекции, рассказал, что каждый житель может анонимно и бесплатно пройти тестирование в инфекционном кабинете поликлиники, узнать свой ВИЧ-статус, получить консультацию специалиста. Раннее выявление и лечение ВИЧ-инфекции позволяет человеку вести активную полноценную жизнь, подчеркнул Стрибук.
Врач-инфекционист Дубненской больницы Павел Стрибук, напоминая о важности ранней диагностики ВИЧ-инфекции, рассказал, что каждый житель может анонимно и бесплатно пройти тестирование в инфекционном кабинете поликлиники, узнать свой ВИЧ-статус, получить консультацию специалиста. Раннее выявление и лечение ВИЧ-инфекции позволяет человеку вести активную полноценную жизнь, подчеркнул Стрибук.
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Александр Бойцов