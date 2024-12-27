Дудя* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

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Таганский суд Москвы выписал штраф журналисту Юрию Дудю* из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях в Сети, проинформировало ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда столицы.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Дудь Юрий Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ", — обратили внимание в пресс-службе.
Представитель Таганского суда отметил, что Дудь* понесёт административное наказание в виде штрафа, который составит 45 тысяч рублей. Такая норма предусматривает наказание за отсутствие маркировки иностранного агента на материалах, которые он публикует в интернете.
Минюст России признал Дудя* иноагентом 15 апреля 2022 года. Летом того же года суд в столице министерство оштрафовало его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП Российской Федерации).
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Представитель Таганского суда отметил, что Дудь* понесёт административное наказание в виде штрафа, который составит 45 тысяч рублей. Такая норма предусматривает наказание за отсутствие маркировки иностранного агента на материалах, которые он публикует в интернете.
Минюст России признал Дудя* иноагентом 15 апреля 2022 года. Летом того же года суд в столице министерство оштрафовало его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП Российской Федерации).
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Ольга Енгалычева