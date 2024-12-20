В Москве суд заочно арестовал журналистку Фельгенгауэр*

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Никулинский суд Москвы заочно арестовал журналистку Татьяну Фельгенгауэр* (Шадрину) за неисполнение обязанностей иностранного агента, сообщалось в картотеке суда.
«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шадриной Т.В. по части 2 статьи 330.1 УК РФ», — подчёркивалось в карточке дела.
В сентябре против Татьяны Фельгенгауэр* было возбуждено уголовное дело. В апреле в отношении журналистки началась проверка по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что Минюст России внёс журналистку и фотографа Викторию Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Ольга Енгалычева