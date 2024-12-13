Звать его никак: как подмочивший репутацию Галкин* намерен вернуться в РФ и с кем обсуждает финансирование ВСУ

Максим Галкин* (Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)
Неудачи продолжают преследовать иноагентский клан — концерты за границей массово отменяют, поступают предложение внести релокатов в реестр шпионов.
За 3 недели до Нового года откуда-то внезапно появился главный русофоб Максим Галкин*. Артист успел нашутить много неприятного в адрес Родины, близких друзей и патриотов и сейчас пытается издалека прощупать почву для возвращения в РФ.
По данным журналистов, юморист опубликовал афишу мероприятий, в которой указано, что Галкин* даст концерт для соотечественников на нейтральной территории.
Комик решил для российских фанатов убрать из программы политическую тему, только загнул двойной ценник в практически 16 млн рублей.
Фото: istock / cookelma
В попытке загладить вину перед Пугачевой и вернуть семье былой уровень, юморист согласился на сделку с совестью, вероятно, с расчетом на то, что получится исправить положение и вернуть примадонне уверенность, но увы и ах.
Стоит отметить, что у сбежавшей парочки дела идут довольно плохо. За 2 года Максим успел закрепить за собой репутацию смутьяна и скандалиста. Если на певицу посматривали косо, мол, она и так много кого успела разочаровать, то Галкин* продолжает болтать.
Социальные сети взбаламучены позицией артиста — комментаторы снова стремятся поставить иноагента на место. Пользователи намекают, что все попытки комика доказать свою независимость сошли на нет, к тому же, Галкин* запел иначе явно не от хорошей жизни.
Бывший директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник отмечает, что Галкин* получал за свое выступление на корпоративах порядка 12 миллионов рублей.
Максим Галкин* (Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)
За 2 года Галкина* уже отменили в Казахстане, Индонезии, ОАЭ, Таиланде. В Дубае артисту на одном из выступлений назначили штраф в размере 100 тысяч за «разжигание межнационального конфликта». Иноагент выкрикивал лозунги в поддержку Украины со сцены.
В ноябре 2023 года продюсер Евгений Морозов утверждал, что Галкин* как артист смог сберечь популярность после бегства из России. Морозов отметил, что русскоязычная публика Галкина* за рубежом готова отдать любую сумму за посещение его концерта.
Тогда возникает вопрос: зачем артист собрался выступать перед российской аудиторией? Видимо, денежные дела идут не так гладко, как хочется показать? Оказывается, юморист просто продается дорого, а по низкому прайсу выступать просто не хочет.
Он заявил, что видел звездную пару в одном из заведений Лимасола за столом с совладельцем популярного украинского супермаркета – Виктором Карачуном.
Выходит, что все ранее заработанные деньги Галкин* непредусмотрительно потратил, а теперь ползет назад, выдвигая очередные условия.
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*внесен в реестр иностранных агентов в России
По данным журналистов, юморист опубликовал афишу мероприятий, в которой указано, что Галкин* даст концерт для соотечественников на нейтральной территории.
Комик решил для российских фанатов убрать из программы политическую тему, только загнул двойной ценник в практически 16 млн рублей.
Фото: istock / cookelma
В попытке загладить вину перед Пугачевой и вернуть семье былой уровень, юморист согласился на сделку с совестью, вероятно, с расчетом на то, что получится исправить положение и вернуть примадонне уверенность, но увы и ах.
Стоит отметить, что у сбежавшей парочки дела идут довольно плохо. За 2 года Максим успел закрепить за собой репутацию смутьяна и скандалиста. Если на певицу посматривали косо, мол, она и так много кого успела разочаровать, то Галкин* продолжает болтать.
Социальные сети взбаламучены позицией артиста — комментаторы снова стремятся поставить иноагента на место. Пользователи намекают, что все попытки комика доказать свою независимость сошли на нет, к тому же, Галкин* запел иначе явно не от хорошей жизни.
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Гребли гонорары лопатойНекогда Галкин* был крайне востребованным артистом, вел программы на федеральных каналах и неприлично много зарабатывал. Ему не нужно было выдумывать какие-то хитрые схемы, поскольку соотечественники и так охотно посещали его выступления, а также заказывали юмориста на корпоративы. Он мастерски надевал маску доброго и интеллигентного комика.
Бывший директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник отмечает, что Галкин* получал за свое выступление на корпоративах порядка 12 миллионов рублей.
«В России они гребли гонорары лопатой. Особенно Максим Галкин*. У него такие гонорары были — представить невозможно. <...> Где он такие деньги сейчас заработает? В Израиле? На Кипре? В Латвии? В США? Кому он там нужен? Кто он такой там? И звать его никак!» — сказал Дзюник в беседе с URA.RU.Продюсер подчеркнул, что для Галкина* навсегда закрыт предыдущий уровень заработка в случае возвращения в Россию.
Максим Галкин* (Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)
За 2 года Галкина* уже отменили в Казахстане, Индонезии, ОАЭ, Таиланде. В Дубае артисту на одном из выступлений назначили штраф в размере 100 тысяч за «разжигание межнационального конфликта». Иноагент выкрикивал лозунги в поддержку Украины со сцены.
В ноябре 2023 года продюсер Евгений Морозов утверждал, что Галкин* как артист смог сберечь популярность после бегства из России. Морозов отметил, что русскоязычная публика Галкина* за рубежом готова отдать любую сумму за посещение его концерта.
Тогда возникает вопрос: зачем артист собрался выступать перед российской аудиторией? Видимо, денежные дела идут не так гладко, как хочется показать? Оказывается, юморист просто продается дорого, а по низкому прайсу выступать просто не хочет.
Спонсирование ВСУЕсть вероятность, что часть, а может быть даже половина, заработка от западных спонсоров и кураторов Максима Галкина* продолжает идти на поддержку Киева. Ранее об этом рассуждал блогер Сурен Каграманов, более известный как пранкер Сорян.
Он заявил, что видел звездную пару в одном из заведений Лимасола за столом с совладельцем популярного украинского супермаркета – Виктором Карачуном.
«По всей видимости, релоканты обсуждали с миллионером, как и каким образом они бы могли оказать помощь армии Украины, ведь по-прежнему являются гражданами Российской Федерации. Официально невозможно. Безналичным переводом нельзя. Только нал», — писал блогер.После этой встречи совладельцы магазина закупили партию вооружения для ВСУ. Совпадение?
Выходит, что все ранее заработанные деньги Галкин* непредусмотрительно потратил, а теперь ползет назад, выдвигая очередные условия.
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*внесен в реестр иностранных агентов в России
Алина Юрчак