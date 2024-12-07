Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила о своей мечте вернуться в Россию

Татьяна Лазарева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Бывшая участница КВН, телеведущая-иноагент Татьяна Лазарева* мечтает о возвращении в Россию. Об этом она рассказала своей коллеге и тоже иноагенту Фариде Курбангалеевой.
Запись их разговора доступна на YouTube-канале последней. Лазарева*, неоднократно негативно отзывавшейся о своей стране и её гражданах, не исключила, что когда-нибудь вернётся в Россию, добавив, что «хочет этого» и «мечтает» об этом. Она также призналась, что до сих пор испытывает сложности с адаптацией за границей. В то же время телеведущая понимает, что у неё могут возникнуть сложности с возвращением, так как в России она является фигурантом уголовного дела.
Напомним, против Татьяны Лазаревой* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Она также объявлена в международный розыск. В ближайшее время во 2-м Западном окружном военном суде начнётся заочное рассмотрение её дела.
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* Признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ
Александр Бойцов