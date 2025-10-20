«Духи отражают внутренний мир»: как правильно выбрать свой аромат

20 октября 2025, 15:54

lady.pravda.ru: парфюмеры выделяют семь ароматов в 2025 году

Фото: iStock/Born to be blue

Ведущие парфюмеры мира считают, что одежда украшает внешность человека, а духи отражают его внутренний мир. Советами о том, как правильно выбрать свой аромат, делится lady.pravda.ru.





Мозг дольше запоминает ароматические образы, чем визуальные. При выборе духов эксперты рекомендуют ориентироваться на семь основных «семейств»: цитрусовые, цветочные, фужерные, шипровые, древесные, амбровые и кожаные. Для разных ситуаций стоит иметь несколько ароматов — например, цитрусовые композиции для повседневной жизни и шипровые для вечерних мероприятий.

«Миф «брюнеткам — восточные, блондинкам — цветочные» устарел. На полке у многих — 4-6 флаконов под разные роли: офис, повседневность, спорт, вечер, путешествия. Наносите аромат на сухую кожу в пульсовые точки — тепло крови помогает пирамиде раскрыться слоями», — советует журнал.