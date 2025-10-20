Фельдшер объяснила, как защитить свой организм осенью
Фельдшер скорой помощи Ольга Карасёва поделилась советами по сохранению здоровья в осенний период.
По её словам в интервью ИА RuNews24.ru, основная мера профилактики — вакцинация: она значительно снижает риск заболевания и облегчает его течение, поэтому врачи советуют прививаться ежегодно, особенно перед началом эпидсезона.
При обострении вирусной активности осенью Карасёва рекомендует применять и местные средства — например, оксалиновую мазь, закладывая её в носовые ходы для укрепления местного иммунитета и уменьшения вероятности проникновения вирусов.
При необходимости и после консультации с врачом допускается приём системных противовирусных препаратов в профилактических дозах — обычно короткий курс около трёх дней по одной таблетке в день, но обязательно по инструкции или назначению специалиста.
Важна и механическая защита: частое мытьё рук, избегание контактов с больными, использование личных средств гигиены и влажных салфеток. Карасёва советует одеваться по погоде — носить тёплую непромокаемую обувь и головной убор, чтобы избегать переохлаждения, которое ослабляет защиту организма.
«Всё это помогает избежать переохлаждения и создает барьер», — говорит медработник.Не менее значимы правильное питание, полноценный сон, активный образ жизни и пребывание на свежем воздухе — все аспекты способствуют укреплению иммунитета. Фельдшер подчеркивает, что профилактика гриппа должна быть комплексной: вакцинация, соблюдение гигиены, здоровый образ жизни и, при необходимости, применение местных и системных противовирусных средств.
Главное — начать профилактику вовремя и выполнять все рекомендации.