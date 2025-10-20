Фельдшер объяснила, как защитить свой организм осенью

20 октября 2025, 14:44

Фельдшер Карасева: защитить свой организм осенью поможет вакцинация

Фото: istockphoto/simpson33

Фельдшер скорой помощи Ольга Карасёва поделилась советами по сохранению здоровья в осенний период.





По её словам в интервью ИА RuNews24.ru, основная мера профилактики — вакцинация: она значительно снижает риск заболевания и облегчает его течение, поэтому врачи советуют прививаться ежегодно, особенно перед началом эпидсезона.



При обострении вирусной активности осенью Карасёва рекомендует применять и местные средства — например, оксалиновую мазь, закладывая её в носовые ходы для укрепления местного иммунитета и уменьшения вероятности проникновения вирусов.



При необходимости и после консультации с врачом допускается приём системных противовирусных препаратов в профилактических дозах — обычно короткий курс около трёх дней по одной таблетке в день, но обязательно по инструкции или назначению специалиста.



Важна и механическая защита: частое мытьё рук, избегание контактов с больными, использование личных средств гигиены и влажных салфеток. Карасёва советует одеваться по погоде — носить тёплую непромокаемую обувь и головной убор, чтобы избегать переохлаждения, которое ослабляет защиту организма.





«Всё это помогает избежать переохлаждения и создает барьер», — говорит медработник.