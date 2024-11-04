Духовенство Чечни назвало фейком приказ об обязательном ношении хиджаба

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Духовенство Чечни назвало фейком появившийся в соцсетях приказ о якобы обязательном ношении хиджаба в регионе. Об этом сообщается в телеграм-канале Духовного управления мусульман республики. В ведомстве подчеркнули, что информация не соответствует действительности.
«В социальных сетях распространяется ложная информация – «Приказ об обязательном ношении хиджаба на территории ЧР». Данная информация не соответствует действительности», — сказано в сообщении.Ранее муфтий Чечни Салах Межиев осудил запрет ношения хиджабов в школах Владимирской области и назвал это нарушением положений Конституции России. Он также высказал недоумение по поводу того, что запрет касается именно и только мусульманской одежды.
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