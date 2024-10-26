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Во Владимирской области запретили ношение никабов и хиджабов в школах

26 октября 2024, 22:12
Фото: istockphoto/Alexey Emelyanov

Фото: istockphoto/Alexey Emelyanov

Во Владимирской области запретили ношение никабов, хиджабов и другой религиозной одежды в школах. Соответствующие поправки в требования к одежде учеников внесло региональное министерство образования и молодежной политики, документ опубликован на портале правовой информации.


«Не допускается ношение в образовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)», — говорится в новом пункте документа.
Напомним, этим летом временный запрет на ношение никабов ввели в Карачаево-Черкессии и Дагестане.

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Спасенному от желудочного кровотечения мальчику вручили икону в Красногорске
26 октября 2024, 21:21

Спасенный мальчик Илья в Центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Спасенному от сильного желудочного кровотечения мальчику Илье вручили икону «Спас Нерукотворный» в Красногорске.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства МО, святыню ребенку передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря. Собор освятили сегодня после реставрационных работ, в 2024 году ему исполняется 500 лет.

Маленькому Илье спасли жизнь четыре бригады медиков, включая врача-эндоскописта Александра Иноземцева, который остановил кровотечение. В настоящее время пациенту становится лучше, он находится в Центре им. Л.М. Рошаля с мамой.

«Я верю, она станет символом надежды и скорейшего выздоровления. Желаю Илье крепкого здоровья и сил!» — приводятся в публикации слова губернатора МО Андрея Воробьева.
Ранее сообщалось, что предложили жителям Жуковского, и как это связано с благоустройством.

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#новости подмосковья
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Жителям Жуковского предлагают поделиться предложениями по благоустройству сквера «28 квартал»
26 октября 2024, 18:42

Фото: istockphoto/Valeriya

Благоустройство сквера «28 квартал» на улице Фрунзе планируется в Жуковском. Жители города могут высказать свои предложения до 17 ноября, отправив их на почту zhukovsky28@yandex.ru.
Помимо этого, 12 ноября в 19:00 в розовой гостиной городского ДК по адресу ул. Фрунзе, 28 состоится очное обсуждение. В основу концепции будущих работ лягут мнения участников.

В августе состоялось открытие городского парка в рамках Дня города. Также в 2024 году планируется благоустроить прилегающую территорию и мемориальный комплекс «Вечный огонь».

Ранее сообщалось, что в Зеленограде проведена реабилитация Школьного озера. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, работники Комплекса городского хозяйства регулярно инспектируют водоемы столицы.

В этом году планируется обновление свыше 20 прудов.

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#россия
#подмосковье
#новости подмосковья
#жуковский
#благоустройство
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Конкурс «Starteen-2024» собрал танцоров в Волоколамском дворце спорта «Лама»
26 октября 2024, 18:36

Фото: пресс-служба Волоколамского городского округа

Конкурс «Starteen-2024» собрал танцоров в Волоколамском дворце спорта «Лама». Об этом сообщили в пресс-службе Волоколамского городского округа.
Зрелищный конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов, который организовал многофункциональный центр «Молодëжное содружество», состоялся в тринадцатый раз.«Starteen-2024» позволяет не только продемонстрировать свой талант, но и поразить всех эффектным выступлением.

Перед началом танцевального марафона всех поприветствовала глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова. Она пожелала командам честной борьбы и отличного времяпровождения.

В 2024 году коллективы, представившие учебные заведения Волоколамского округа, показали зрителям настоящее шоу в стиле 90-х. Оценивали выступления волоколамские хореографы и культорганизаторы.

Победителем «Starteen-2024» стала команда волоколамского филиала Красногорского колледжа «Dance Crew». Второе место заняла команда волоколамской средней школы №2 «Вот Так Могу». Тройку лидеров замкнула команда МОКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) «MOKITU dance club». Приз зрительских симпатий завоевала команда «Just do it».

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#волоколамский район
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Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками для легализации мигрантов
26 октября 2024, 17:45

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками, при помощи которых легализуются мигранты. Соответствующий документ появился на официальном портале правовых актов.
Исходя из документа, теперь иностранцы смогут просить о получении вида на жительство в упрощенном порядке только после трех лет в браке с гражданином России, который постоянно живет в стране.

Также иностранцу придется подтвердить в суде факт совместного проживания с супругом.

Кроме того, причиной для получения вида на жительство в упрощенном порядке может стать рождение ребенка, который постоянно живет в России и имеет гражданство.

Напомним, в ноябре этого года в силу вступает ряд новых законов. .О том, какие ужесточения будут введены для мигрантов, кого из блогеров включат в особый перечень и кто будет отстранен от власти — в материале «Радио 1».

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#гражданство
#иностранцы
#президент
#закон
#мигрант
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Заммэра Бирюков: реабилитацию Школьного озера провели в Зеленограде
26 октября 2024, 16:09

Фото: istockphoto/RenatoK

Реабилитация Школьного озера проведена в Зеленограде, проинформировал заммэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков. Чиновник уточнил, что работы проводились сотрудниками Комплекса городского хозяйства.
«Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдалось активное цветение акватории, из-за естественных причин произошла эрозия железобетонных плит, укрепляющих береговую полосу», — пояснил Бирюков.
Заммэра добавил, что в 2024 году планируется обновить больше 20 прудов, сотрудники регулярно обследуют столичные водоемы.

Ранее сообщалось, в каком столичном округе появится жилой квартал.

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#россия
#москва
#новости
#экология
#зеленоград
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Стало известно, почему российские чиновники не хотят ездить на Lada Aura
Mash: чиновники РФ не хотят ездить на Lada Aura из-за риска вспотеть
26 октября 2024, 15:56

Автомобиль Lada Aura (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Российские депутаты решили не ездить на Lada Aura. Как информирует Telegram-канал Mash, причиной тому является ряд неудобств. При этом в «АвтоВАЗе уточняли, что новинка подойдет для представителей госструктур.
«Только чиновники оказались к этому не готовы. Места для воздуховодов сзади не нашлось — оставили без них. Важные персоны испугались, что в костюмах и рубашечках вспотеют и придут на переговоры с мокрой спиной — будет стыдно», — сказано в сообщении.

Известно, что в автомобиле кондиционер предусмотрен лишь с водительской стороны, а климат-контроля нет вообще. Помимо этого, со слов чиновников, у машины слишком большие габариты, создающие неудобства при парковке у ГД.

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Учет блогеров и ужесточения для мигрантов: Какие законы вступят в силу в ноябре
#россия
#новости
#машины
#депутаты
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Новый пешеходный мост появится в Мневниковской пойме Москвы
Собянин: в Москве появится 400-метровый пешеходный мост в Мневниковской пойме
26 октября 2024, 15:31

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

В Москве появится новый пешеходный мост в Мневниковской пойме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его данным, 400-метровая переправа свяжет между собой районы Хорошево-Мневники и Крылатское.
«Впишем постройку в существующую и будущую улично-дорожную сеть поймы. С обеих сторон моста установим пандусные сходы, а с южного берега — лестницу», — написал он.
Собянин отметил, что мост будет иметь эффектные округлые арки по бокам, а в ночное время его будет освещать архитектурная подсветка.

Ранее мэр Москвы сообщал, что первый этап продления Московских центральных диаметров (МЦД) в граничащие со столицей регионы начнется в 2025 году и займет три-четыре года. Масштабный проект затронет все четыре действующих диаметра, а также Ярославское и Павелецкое направление и Московскую железную дорогу (МЖД).

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#мост
#проект
#мэр
#москва
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Общественники предложили запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях»
26 октября 2024, 15:09

Фото: istockphoto/konstantinks

«Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» предложили запретить общественники, информирует Telegram-канал Shot. Активисты ссылаются на то, что фраза «по усам текло, а в рот не попало» скрыто намекает на нетрадиционные отношения.
В Минкульт направлено соответствующее обращение с утверждением, что в тексте есть пропаганда запрещенной в РФ идеологии. По словам защитника Александра Добровинского, раскритиковавшего данную трактовку, нужно не поверхностно воспринимать произведение, а знать культурный контекст, а также литературные традиции.

«Если не просто цепляться за фразы, а пытаться их изучить или хотя бы проанализировать, то можно увидеть верный смысл, а не тот, который хочется увидеть», — резюмировал адвокат.
Ранее стало известно, какие законы начнут работать в РФ с ноября и кого они коснутся. Председатель ГД Вячеслав Володин дал пояснения.

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#литература
#активисты
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Учет блогеров и ужесточения для мигрантов: Какие законы вступят в силу в ноябре
Спикер ГД Володин опубликовал список законов, вступающих в силу с ноября
26 октября 2024, 14:03

Фото: iStock/Zerbor

В ноябре этого года в силу вступает ряд новых законов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
О том, какие ужесточения будут введены для мигрантов, кого из блогеров включат в особый перечень и кто будет отстранен от власти, расскажет редакция «Радио 1».

Правила въезда мигрантов в Россию ужесточаются


С 7 ноября этого года будут ужесточены правила въезда в страну для иностранных граждан. Отмечается, что данные изменения направлены на то, чтобы избежать ошибок при регистрации мигрантов в государственных системах, а также выявлять и не допускать в Россию тех, кто ранее нарушал законы. Данные из государственной геномной регистрации можно будет использовать для установления личности иностранцев.

Решения о приеме в гражданство РФ станут недействительными без присяги


Лица, которым выдали российское гражданство до принятия закона о присяге, должны будут ее принести. В противном случае их гражданство станет недействительным. Изменения вступят в силу с 21 ноября.

Появится перечень блогов с более чем 10 тысячами подписчиков


С 1 ноября Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов, которые имеют более 10 тысяч подписчиков. Блогеры должны будут предоставлять информацию о себе государству. Если этого не произойдет, то с 1 января 2025 года им будет запрещено размещать предложения о финансировании и информацию о способах материальной поддержки.

Володин подчеркнул, что владельцы страниц в социальных сетях должны быть ответственны за передаваемую ими информацию как и СМИ.

Полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно


С 11 ноября досрочно прекратятся полномочия россиян, которые занимают должности в органах публичной власти и включены в список иностранных агентов по состоянию на 15 мая 2024 текущего года.

Планы тушения природных пожаров будут утверждать региональные власти


Региональные власти смогут самостоятельно разрабатывать и принимать планы тушения лесных пожаров и предупреждать возникновение ЧС или ликвидировать его последствия. Закон вступит в силу 26 ноября.

В особо охраняемых природных территориях появится возможность постоянного рейда


С 7 ноября этого года появится возможность постоянного рейда в особо охраняемых природных территориях для пресечения нарушений.

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