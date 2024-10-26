Во Владимирской области запретили ношение никабов и хиджабов в школах

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Во Владимирской области запретили ношение никабов, хиджабов и другой религиозной одежды в школах. Соответствующие поправки в требования к одежде учеников внесло региональное министерство образования и молодежной политики, документ опубликован на портале правовой информации.
«Не допускается ношение в образовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)», — говорится в новом пункте документа.Напомним, этим летом временный запрет на ношение никабов ввели в Карачаево-Черкессии и Дагестане.
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