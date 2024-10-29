Муфтий Чечни назвал запрет хиджабов в школах Владимира нарушением Конституции

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Советник главы Чечни, муфтий республики и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Салах Межиев осудил запрет ношения хиджабов в школах Владимира. Он назвал это нарушением положений Конституции РФ.
Ранее министерство образования и молодёжной политики Владимирской области внесло в типовые требования к одежде обучающихся пункт о запрете ношения хиджабов, никабов и прочих элементов одежды, демонстрирующих религиозную принадлежность учащихся.
В заявлении муфтия Чечни, опубликованном пресс-службой Духовного управления мусульман республики, указано, что муфтият считает данные положения приказа министерства нарушением положений Конституции Российской Федерации. Салах Меджиев также высказал недоумение по поводу того, что запрет касается именно и только мусульманской одежды.
Муфтий выразил надежду, что запрет хиджаба во Владимирской области был вызван «недостаточной проработкой документа», а не являлся целенаправленными действиями против мусульман. Он подчеркнул, что хиджаб является важным элементом исламской культуры и традиций, символизирующим уважение и благочестие.
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В заявлении муфтия Чечни, опубликованном пресс-службой Духовного управления мусульман республики, указано, что муфтият считает данные положения приказа министерства нарушением положений Конституции Российской Федерации. Салах Меджиев также высказал недоумение по поводу того, что запрет касается именно и только мусульманской одежды.
Муфтий выразил надежду, что запрет хиджаба во Владимирской области был вызван «недостаточной проработкой документа», а не являлся целенаправленными действиями против мусульман. Он подчеркнул, что хиджаб является важным элементом исламской культуры и традиций, символизирующим уважение и благочестие.
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Александр Бойцов