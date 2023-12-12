Госдума разрешила Росгвардии принимать на службу добровольцев

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Росгвардия сможет иметь в своем составе добровольческие формирования. Соответствующий закон принят Госдумой в окончательном чтении.
На рассмотрение проект был внесен в сентябре текущего года.
Согласно документу, на участников формирований будут распространяться все льготы и гарантии, которые предусмотрены для проходящих службу по контракту и мобилизованных. В условиях вооруженного столкновения, при объявлении мобилизации или военного положения, добровольцы могут быть привлечены для выполнения поставленных задач.
При поступлении на службу, с россиянами будут заключаться соответствующие контракты, предусмотренные ведомством.
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Согласно документу, на участников формирований будут распространяться все льготы и гарантии, которые предусмотрены для проходящих службу по контракту и мобилизованных. В условиях вооруженного столкновения, при объявлении мобилизации или военного положения, добровольцы могут быть привлечены для выполнения поставленных задач.
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Анастасия Крестьянова