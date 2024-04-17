«Думает о других»: Никогда не привлекавшей мужа сексуально женщине дали совет

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Женщина обратилась за советом к коучу по отношениям Хейли Куинн после того, как узнала что никогда не привлекала своего супруга сексуально. Письмо читательницы и совет эксперта публикует издание Metro.
Муж 36-летней Джулии признался, что никогда не испытывал к ней сексуального влечения, а женился из-за хороших отношений и желания воспитывать детей. При этом он сказал, что считает жену красивой, и именно поэтому думал о совместном потомстве.
Девушка призналась, что почувствовала себя «собакой, выбранной для случки». Джулия также выразила сомнения по поводу сохранения брака. Зная правду, она никогда не вышла бы замуж за этого человека.
Куинн сочла поступок супруга бестактным, несмотря на то, что он признался ей — в частности, ему не нужно было так прямо говорить о своих сексуальных фантазиях. Теперь, уверена коуч, все приятные воспоминания о браке будут омрачены этим признанием.
Как считает эксперт, женщине стоит уйти от мужа. При этом специалист отметила, что эту ситуацию можно попробовать исправить. Но, как считает Куинн, если женщина останется с мужем, она примет факт непривлекательности для мужа. Эксперт посоветовала Джулии найти мужчину, физическое влечение к которому будет взаимным.
Помимо этого, она указала на нормальность снижения сексуального влечения в браке, если обоим партнёрам комфортно.
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«Все это время он притворялся. Я спросила, о чем он думает, когда мы занимаемся сексом, и он сказал, что о других женщинах», — поделилась она.
Девушка призналась, что почувствовала себя «собакой, выбранной для случки». Джулия также выразила сомнения по поводу сохранения брака. Зная правду, она никогда не вышла бы замуж за этого человека.
Куинн сочла поступок супруга бестактным, несмотря на то, что он признался ей — в частности, ему не нужно было так прямо говорить о своих сексуальных фантазиях. Теперь, уверена коуч, все приятные воспоминания о браке будут омрачены этим признанием.
Как считает эксперт, женщине стоит уйти от мужа. При этом специалист отметила, что эту ситуацию можно попробовать исправить. Но, как считает Куинн, если женщина останется с мужем, она примет факт непривлекательности для мужа. Эксперт посоветовала Джулии найти мужчину, физическое влечение к которому будет взаимным.
Помимо этого, она указала на нормальность снижения сексуального влечения в браке, если обоим партнёрам комфортно.
«Может, и нереально иметь лучший секс жизни с мужем или женой. Но большинство людей хочет, чтобы именно физическое желание было причиной, по которой они решили быть с кем-то», — подытожила Куинн.Читайте также:
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Алина Юрчак