Озвучен самый эффективный способ уничтожения всех паразитов в любом мясе

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Нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что уничтожить паразитов в любом виде мяса можно с помощью заморозки продукта на неделю.
«Один из самых надежных способов — это термическая обработка мяса. Например, для мяса говядины, свинины и ягнятины рекомендуется довести температуру внутри мяса до 63-71°C, а для птицы — до 74°C. При этой температуре 99% паразитов будут уничтожены», — пояснила в беседе с NEWS.ru специалист.
Кроме этого, паразитов, по её словам, может уничтожить маринование.
В этой связи Гусакова посоветовала приобретать мясо лишь у проверенных производителей, хранить его в морозилке, а также использовать для его разделки отдельные чистые кухонные приборы.
Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина заявила о полезных свойствах черемши, отметив, что растение ценно для иммунитета и сосудов.
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Мелисса Тимофеева