Врач Тимощенко заявила об опасности онемения рук и ног после сна

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Врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что онемение рук и ног после пробуждения может говорить об атеросклерозе сосудов верхней конечности.
«У здорового человека онемение рук возможно, если спать в неудобной позе. Ещё одной причиной является туннельный синдром, когда сдавливается срединный нерв на уровне запястья. Схожие механизмы развития онемения рук при сдавлении на уровне локтевого сустава. Подтвердить это позволяет ЭМГ, функциональное исследование проводящей функции нервов», — отметила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.
Помимо этого, подобные состояния могут говорить о диабетической полинейропатии, сосудистых нарушениях, облитерирующем атеросклерозе, варикозной болезни и т. д. При наблюдении у себя подобным симптомов врач рекомендовала обращаться к специалисту.
Ранее невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева заявляла, что ночные кошмары могут снится в силу самых различных факторов, среди которых переживания и стресс.
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