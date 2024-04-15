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Врач Тимощенко заявила об опасности онемения рук и ног после сна

15 апреля 2024, 22:30
Фото: iStock/Daria Kulkova

Фото: iStock/Daria Kulkova

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что онемение рук и ног после пробуждения может говорить об атеросклерозе сосудов верхней конечности.
«У здорового человека онемение рук возможно, если спать в неудобной позе. Ещё одной причиной является туннельный синдром, когда сдавливается срединный нерв на уровне запястья. Схожие механизмы развития онемения рук при сдавлении на уровне локтевого сустава. Подтвердить это позволяет ЭМГ, функциональное исследование проводящей функции нервов», — отметила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.

Помимо этого, подобные состояния могут говорить о диабетической полинейропатии, сосудистых нарушениях, облитерирующем атеросклерозе, варикозной болезни и т. д. При наблюдении у себя подобным симптомов врач рекомендовала обращаться к специалисту.



Ранее невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева заявляла, что ночные кошмары могут снится в силу самых различных факторов, среди которых переживания и стресс.

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Озвучен самый эффективный способ уничтожения всех паразитов в любом мясе
Нутрициолог Гусакова рекомендовала заморозить мясо на неделю
15 апреля 2024, 22:20

Фото: iStock/Qwart

Нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что уничтожить паразитов в любом виде мяса можно с помощью заморозки продукта на неделю.
«Один из самых надежных способов — это термическая обработка мяса. Например, для мяса говядины, свинины и ягнятины рекомендуется довести температуру внутри мяса до 63-71°C, а для птицы — до 74°C. При этой температуре 99% паразитов будут уничтожены», — пояснила в беседе с NEWS.ru специалист.

Кроме этого, паразитов, по её словам, может уничтожить маринование.

В этой связи Гусакова посоветовала приобретать мясо лишь у проверенных производителей, хранить его в морозилке, а также использовать для его разделки отдельные чистые кухонные приборы.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина заявила о полезных свойствах черемши, отметив, что растение ценно для иммунитета и сосудов.

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Названы неожиданные факторы, ухудшающие зрение
Врач Сагоненко: Зрение снижают неправильное питание и курение
15 апреля 2024, 21:56

Фото: iStock/Inside Creative House

Врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко заявил, что среди факторов, снижающих зрение, неправильное питание и курение.
«Если в пище не содержится достаточного количества таких элементов, как лютеин, зеаксантин, омега-3 жирных кислот, это сильно увеличивает риск развития возрастного поражения центра сетчатки и потере центрального зрения. Для профилактики нужно есть «цветные продукты», а также жирную холодноводную рыбу», – пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Никотин же, добавил Сагоненко, повреждает сосуды сетчатки глаза.

Кроме этого, по его словам, недостаток естественного солнечного света также повышает риски развития близорукости. Плохо влияет на зрение и частое трение глаз.

Ранее врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург, к.м.н. Светлана Миргородская заявляла, что к продуктам, полезным для глаз, относятся грибы, креветки, а также морская рыба.

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#снижение
#офтальмолог
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В Щёлкове прооперировали новорождённого с огромной лимфангиомой
15 апреля 2024, 18:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Щёлковского перинатального центра прооперировали новорождённого с 25-сантиметровой лимфангиомой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр поступила 23-летняя беременная женщина. После кесарева сечения родился мальчик весом 3,3 кг и ростом 49 см. Однако ещё на стадии внутриутробного развития у него выявили лимфангиому передней брюшной стенки. Это доброкачественная опухоль из множества кист разного размера, развивающаяся из лимфатических сосудов. Такое образование сопровождается косметическими нарушениями. Оно также может увеличиться и привести к сдавливанию окружающих тканей и органов.
«Если лимфангиома больших размеров, проводится операция, в ходе которой удаляется всё образование. Вмешательство прошло успешно, было полностью удалено образование размером 25 на 16 сантиметров. Послеоперационный период протекал без особенностей», – рассказала заведующая отделением хирургии новорожденных Лилия Швец.
Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Проведённая операция в дальнейшем не скажется на качестве его жизни.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Подмосковный травматолог Григорьев рассказал, без чего ребёнку нельзя кататься на велосипеде

Щёлковские врачи удалили камень пациенту, полгода лечившемуся от остеохондроза

В детские поликлиники Подмосковья закупят более 240 единиц медоборудования
#подмосковье
#московская область
#операция
#хирург
#новорождённые
#врачи
#щёлково
#минздрав мо
#здравоохранение
#медицина
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Подмосковный травматолог Григорьев рассказал, без чего ребёнку нельзя кататься на велосипеде
15 апреля 2024, 17:47

Фото: Istockphoto / evgenyatamanenko

В весенне-летний период дети начинают больше играть на улице, больше двигаться и рисковать. Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, что должны знать родители о безопасном катании на велосипеде.
«Родителям перед велопрогулкой стоит убедиться в том, что ребёнок надел шлем, перчатки и светоотражающую одежду, а наушники оставил дома. Расскажите ему, что руль необходимо держать крепко, двумя руками, а езда без рук приводит к травмам. Регулярно повторяйте с ребёнком правила дорожного движения», – сказал Григорьев, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
По его словам, запретить детям познавать мир невозможно. И дело родителей – подстраховать, предупредить трагедию.
«Существуют сезонные особенности травматизма. В весенне-летний период это травмы, полученные на улице, во время катания на велосипедах, роликах, самокатах. В этот период детский травматизм повышается до 20%», – добавил Григорьев.
Врач ещё раз напомнил, что травму проще предупредить, чем потом лечить.

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#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Косметолог Трифонова раскрыла метод продления свежести кожи
Косметолог Трифонова рекомендовала использовать питательные средства по уходу
15 апреля 2024, 17:41

Фото: iStock/Olesia Bekh

Врач, эксперт по омоложению и здоровому образу жизни, косметолог Светлана Трифонова заявила, что для сохранения молодости и свежести кожи лица необходимо выбирать подходящие средства по уходу, включающие витаминные компоненты.
«Внимательно читайте состав средства на упаковке. Хорошо, если он включает набор главных витаминов, влияющих на состояние кожи — A, E, F и D. Положительное воздействие оказывают и экстракты целебных растений — алоэ, ромашки, женьшеня», — рекомендовала в беседе с RuNews24.ru Трифонова.

А косметолог-бровист Ольга Руда назвал самые основные ошибки при самостоятельной коррекции бровей, к которым отнесла бездумное выщипывание начала линии.

«Чтобы добиться более гармоничного эффекта, при коррекции стоит использовать следующую технику: нужно визуально провести прямую линию по центру лба и еще одну – вверх от внутреннего уголка глаза, параллельно первой. И начало брови сделать примерно в середине между этими линиями», — добавила в беседе с «Москвой 24» Руда.

Ранее трихолог, косметолог Анастасия Курская назвала несколько способов, как можно быстро избавиться от отеков на лице и в области глаз. По её словам, после пробуждения стоит походить около часа, тогда скопившаяся в тканях лица вода начнет опускаться вниз. Кроме того, можно выпить теплый зеленый чай, который обладает отличным мочегонным эффектом.

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#косметолог
#уход
#здоровье
#красота
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Щёлковские врачи удалили камень пациенту, полгода лечившемуся от остеохондроза
15 апреля 2024, 11:29

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Щёлковской больницы спасли от мочекаменной болезни пациента, который в течение полугода занимался самолечением. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 70-летний мужчина с жалобами на сильную боль в пояснице. Врачи выявили у него камень в мочеточнике. Как выяснилось, полгода он наносил на спину средство от остеохондроза и за медицинской помощью не обращался.
«Мы удалили пациенту из мочеточника размером камень 2 на 1 см. Оперативное вмешательство проводилось лапароскопическим путём – через небольшие проколы в животе. Это свело к минимуму риски осложнений и обеспечило быстрое восстановление после операции. Такие малоинвазивные операции стали возможными в нашей больнице благодаря современному оборудованию», – рассказал врач-уролог Щёлковский больницы Александр Панкратов.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. В региональном Минздраве рекомендовали регулярно проходить плановые медосмотры и ни в коем случае не заниматься самолечением.

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#операция
#хирург
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#подмосковье
#пациент
#врачи
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В детские поликлиники Подмосковья закупят более 240 единиц медоборудования
15 апреля 2024, 11:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 240 единиц нового диагностического и реабилитационного медицинского оборудования поступит в детские поликлиники Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Медицинские организации Московской области, в том числе — детские поликлиники, продолжают оснащаться современным оборудованием. В этом году для детских поликлиник закупим свыше 240 единиц такого оборудования на сумму более 441 миллиона рублей», — цитируются в сообщении слова главы подмосковного Минздрава Алексея Сапанюка.
Медицинская техника, в частности, офтальмологическое оборудование, аппараты УЗИ, оборудование для реабилитации и прочее, поступит в детские поликлиники Королёвской, Подольской, Жуковской, Дмитровской и других больниц.

Современное медицинское оборудование закопается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёве в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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Врач назвала еду, которая опаснее соли и жирной колбасы

Мужчин предупредили о приводящих в кабинет к урологу безобидных привычках
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#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
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Раскрыта неочевидная польза регулярного секса
15 апреля 2024, 05:28

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Каждый половой акт потребляет от 80 до 150 калорий, рассказал уролог, хирург Марк Гадзиян в своем блоге Telegram.
Он пояснил, что по затратам энергии секс сопоставим с подъемом на несколько лестничных пролетов. При этом мужчины сжигают больше калорий во время полового акта, добавил врач.

Помимо потери лишнего веса, секс нормализует кровяное давление благодаря действию гормонов пролактина и окситоцина.

«Также секс повышает самооценку, укрепляет иммунитет и мышцы таза», – отметил он.

В то же время уролог подчеркнул, что лишний вес может снизить качество сексуальной жизни, так как у тучных людей вырабатывается недостаточное количество тестостерона. Кроме того, ожирение и неудовлетворенность внешностью могут привести к развитию депрессии.

Наконец, Гадзиян предупредил, что высокое кровяное давление и использование антидепрессантов могут негативно сказаться на интимных отношениях.

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#секс
#здоровье
#женщины
#любовь
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Врач назвала еду, которая опаснее соли и жирной колбасы
Врач Янг перечислила продукты, которые опаснее соли и жирной колбасы
14 апреля 2024, 11:26

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Некоторые продукты, которые позиционируются как полезные, несут больше вреда здоровью чем жирная колбаса и соль. Об этом врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала изданию «Российская газета».
По ее словам, большой вред здоровью наносят ПП-батончики и мюсли, которые содержат вредные компоненты, провоцирующие риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Янг также посоветовала исключить из рациона супы-пюре с добавлением химических компонентов.

Прежде сообщалось о продуктах, убивающих пищеварение. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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