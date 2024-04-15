Названы неожиданные факторы, ухудшающие зрение

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Врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко заявил, что среди факторов, снижающих зрение, неправильное питание и курение.
«Если в пище не содержится достаточного количества таких элементов, как лютеин, зеаксантин, омега-3 жирных кислот, это сильно увеличивает риск развития возрастного поражения центра сетчатки и потере центрального зрения. Для профилактики нужно есть «цветные продукты», а также жирную холодноводную рыбу», – пояснил в беседе с Газета.ру врач.
Никотин же, добавил Сагоненко, повреждает сосуды сетчатки глаза.
Кроме этого, по его словам, недостаток естественного солнечного света также повышает риски развития близорукости. Плохо влияет на зрение и частое трение глаз.
Ранее врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург, к.м.н. Светлана Миргородская заявляла, что к продуктам, полезным для глаз, относятся грибы, креветки, а также морская рыба.
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