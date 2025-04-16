Думала, что у неё ковид: появились подробности смерти супруги Джина Хэкмена

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Загадочная история смерти актёра Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы, которые были найдены мёртвыми 26 февраля, начинает раскрываться. Благодаря информации, которую полицейские обнаружили в ноутбуке супруги актёра, стало известно, почему Аракава не обратилась к медикам, хотя чувствовала, что больна.
Как пишет издание Page.six со ссылкой на слова представителя полицейского управления, занимавшегося расследованием смерти четы Хэкмен, в последнем послании 65-летней Бетси, которое она отправила приятельнице, говорится, что Аракава не хотела обращаться к врачу, так как считала, будто бы она страдает от мягкой формы ковида. По её мнению, эта болезнь должна была пройти сама. Однако Бетси всё же решила принять меры предосторожности. Скорее всего, у неё тогда появились проблемы с дыханием. Как показала история поисков в компьютере Бетси, она собиралась заказать несколько баллонов с кислородом для себя и для своего 95-летнего мужа Джина, который, как ей казалось, уже заразился от неё. Однако она так этого и не сделала: Аракава умерла от острой лёгочной недостаточности на следующий день после того, как отправила письмо подруге.
Вскрытие показало, что причиной смерти жены Хэкмена стал хантавирус (переносчиками болезни являются крысы и мыши). Симптомы этого недуга действительно очень напоминают ковид. Без соответствующего лечения это заболевание приводит к отёку легких и гибели, что и произошло с Аракавой.
При этом 95-летний супруг Бетси, вопреки её подозрениям, так и не заразился хантавирусом. Он умер от острой сердечной недостаточности через неделю после её кончины. Причём из-за того, что Джин страдал от болезни Альцгеймера, он, видимо, так и не понял, что его супруги уже нет в живых.
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Вскрытие показало, что причиной смерти жены Хэкмена стал хантавирус (переносчиками болезни являются крысы и мыши). Симптомы этого недуга действительно очень напоминают ковид. Без соответствующего лечения это заболевание приводит к отёку легких и гибели, что и произошло с Аракавой.
При этом 95-летний супруг Бетси, вопреки её подозрениям, так и не заразился хантавирусом. Он умер от острой сердечной недостаточности через неделю после её кончины. Причём из-за того, что Джин страдал от болезни Альцгеймера, он, видимо, так и не понял, что его супруги уже нет в живых.
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Анастасия Чубина