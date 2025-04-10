Нарколог раскрыл, что убило Пашу Техника на самом деле

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая дала интервью Ксенией Собчак для шоу на ее YouTube-канале. Она рассказала, что рэпер мечтал умереть от наркотиков. Она призналась, что Паша часто думал о смерти.
«Он говорил не одной мне об этом. Перед поездкой он сказал Маркусу: "Наверное, я там кони двину". То он жил в рехабе, то он был дома трезвый. То он в загул, потом опять в рехаб. Будто душу дьяволу продал. Он был в какой-то глубокой депрессии, говорил: "У меня внутри пустота"», — рассказала Карицкая.
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» сообщил, что с Пашей Техником произошла банальная для всех зависимых ситуация.
«У него произошла аспирация с рвотными массами. То есть состояние наркотического опьянения, и он, грубо говоря, подавился своими собственными рвотными массами. Они попали у него в бронхолегочный путь. А это ведь инородные тела, оттуда все и началось», — сказал эксперт.
По его словам, рэпера могла бы спасти вовремя оказанная медицинская помощь.
«Возможно, смертельным исходом это и не закончилось бы. Но он лежал без белкового питания, а когда человек в коме, его подкармливают. И сама клиника не была рассчитана по оказание таких услуг. Его не переводили слишком длительное время», — отметил специалист.
Он добавил, что накопительный эффект болезней из-за наркозависимости у Техника, безусловно, был.
«Конечно, это все накапливалось. Рехаб он до конца не проходил. 9 месяцев — это ни о чем. К тому же рехабы должны быть с большим именем, опытом. А он лечился либо ради рекламы, либо по бартеру», — прокомментировал Казанцев.
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Анастасия Панченко