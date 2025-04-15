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«Не могу найти женщину, похожую на мою мать»: Каковы были мотивы Александра Пороховщикова для клонирования своей матери?

Александр Пороховщиков (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Александр Пороховщиков (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Судьба Александра Пороховщикова, словно злой гений, преследовала его с самого рождения и до последнего вздоха.
Даже после смерти имя актера продолжает окутывать клубок тайн и интриг. Подробнее о его жизни читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы

Зима 1939 года стала началом сложной истории. Молодая студентка ГИТИСа, Галина Пороховщикова, в свои 17 лет становится матерью. Она выходит замуж за врача Шалву Барабадзе, но дает своему ребенку фамилию Пороховщиков.

Война и ссылки

Война, как беспощадный каток, раздавила семью. Отец Галины был арестован и расстрелян как шпион, а семья оказалась в сибирской ссылке. Вернувшийся с фронта муж обнаружил, что Галина уже замужем за другим и живет в Магнитогорске. Сыну внушают, что его настоящий отец — предатель, бросивший семью в трудную минуту.

Фото: iStock/Havana1234

Отчим и тайны

Второй муж Галины, военный архитектор Михаил Дудин, усыновляет Александра и дарит ему свою фамилию. Мальчик любит отчима, но осознает, что тот не его родной отец. В 1960 году семья возвращается в Москву, но правда о прошлом продолжает оставаться миной замедленного действия.

Тайны материнской любви

Шалва Барабадзе не участвует в воспитании сына, Александр не стремится к общению с ним, веря матери и считая Барабадзе предателем. Но незадолго до своей смерти Галина оставляет письмо, открывающее страшную тайну: настоящим отцом Александра был грузинский скрипач Шота Шанидзе.

Стремление к славе

Александр боготворил мать и беспрекословно следовал ее советам. С ее одобрения он поступил в медицинский институт, но затем, движимый жаждой славы, стал актером. Галина поддерживала его решение вернуть фамилию Пороховщиков и поступить в театральный.

Фото: iStock/lena_volo

Личная жизнь

В 1991 году, в память о матери, Александр открыл собственную студию и снял фильм «Цензуру к памяти не допускаю», где сыграл вместе с Галиной и женой Ириной. Несмотря на талант и успех, личная жизнь Александра долго не складывалась. Он искал женщину, похожую на свою мать.

«Не могу найти женщину, похожую на мою мать», — говорил он.

Встреча с Ириной

Однако любовь нашла его. В зрелом возрасте он встретил юную костюмершу Ирину Жукову. Мать была против их отношений, но болезнь сблизила женщин. Ирина заботилась о Галине, и та в конце концов приняла ее как «невестку». Спустя 12 лет они поженились.

Катастрофа и безумие

Смерть матери в 1997 году стала для Пороховщикова настоящей катастрофой. В 58 лет он чувствовал себя осиротевшим ребенком, искал у нее совета даже во сне. На похоронах он отрезал прядь ее волос и задумался о безумной идее — клонировать мать.

Клонирование

Александр мечтал получить точную копию матери и воспитать ее как свою дочь. Жена Ирина поддерживала его в этом безумии. Они поехали в Южную Корею, но столкнулись с юридическими ограничениями и финансовыми трудностями. Несмотря на успешную карьеру, Пороховщиков не был богат — все деньги уходили на восстановление старинного особняка.

Здоровье, наследство и смерть

К концу жизни здоровье Александра Пороховщикова ухудшилось из-за диабета, и после его смерти началась борьба за наследство в два миллиона долларов.

У актера не оказалось прямых наследников, а завещания были запутанными. В итоге имущество, кроме старинного особняка, досталось двоюродному брату Шалве Барабадзе, но генетическая экспертиза показала, что он не является родственником Пороховщикова.

Вместо этого ДНК Шато Шанидзе, предполагаемого брата, совпало с ДНК актера. Родственники пытались возобновить дело о наследстве, но к тому времени Барабадзе уже скончался, а его сын распродал имущество. Особняк в Староконюшенном переулке остается закрытым и охраняемым.

Ирина, не выдержав горя от утраты Александра Пороховщикова, покончила с собой, оставив записку о своей невыносимой боли. Ходили слухи о загадочном звонке, предсказавшем её судьбу, но его источник остался неизвестным. Врачи пытались спасти актера, но его сердце не выдержало, и он скончался через месяц после смерти жены, не узнав о её трагическом уходе.

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Вызывает тревогу у фанатов: о чем сожалеет жена Дмитрия Назарова* в эмиграции и как изменилась за последний год
15 апреля 2025, 15:31

Дмитрий Назаров* с женой Ольгой (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Вместе со своим мужем Дмитрием Назаровым* актриса Ольга Васильева эмигрировала в Канны, где у них есть своя квартира. Как сложилась жизнь пары после отъезда из России, читайте в материале «Радио 1».

Брак ​с Назаровым* и эмиграция


Ольга Васильева — пример женщины, которая идет за любимым человеком до конца, несмотря ни на что. Она не только последовала за Дмитрием Назаровым* в эмиграцию, но и когда-то изменила свою карьеру, перейдя в МХТ имени Чехова вслед за ним — и ни разу об этом не пожалела. В кино и сериалах супруги нередко появлялись вместе, пусть она и в небольших ролях.

Их знакомство произошло на сцене: оба служили в Театре Российской армии. Первое время почти не пересекались — Васильева не искала встречи. Она знала о легкомысленном характере Назарова* и старалась держаться в стороне. Всё изменилось после одной непринужденной встречи в компании — разговор завязался сам собой, и после этого они стали неразлучны.

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Для Ольги этот союз был особенно важен — на тот момент она одна воспитывала сына Арсения Ветрова и не хотела делать поспешных шагов. Но Дмитрий* сумел наладить с мальчиком отношения, и вскоре в семье появилась дочь Арина. Оба ребенка пошли по творческому пути и остались жить в России.

Когда пара ушла из МХТ, многие предполагали, что они переехали в Израиль, но на самом деле супруги устроились во Франции, в Каннах. Там им пришлось начать всё заново, и возвращаться на родину они пока не планируют.

Как сейчас выглядит Ольга?


Сначала у пары было много гастролей по Европе, но со временем их стало меньше. Сейчас Назаров* чаще появляется в соцсетях, чем на сцене. Вероятно, заработки снизились. Васильева, как и прежде, остается в тени мужа — редко появляется на публике и лишь иногда мелькает в его сторис. Дмитрий* не скрывает, что жена вдохновляет его на новые творческие шаги. А вот сама Ольга переживает разлуку с детьми — Арсений и Арина живут в России, продолжают работать в театре. По слухам, дочь скоро станет мамой.

Дмитрий Назаров* с женой Ольгой (Фото: Инстаграм**@dmitry_nazarov_official)

Поклонники заметили, что в эмиграции актриса сильно изменилась. На видео и фото с мужем она выглядела всё более истощённой. Сейчас, в 56 лет, Васильева стала выглядеть значительно старше своего возраста, и это вызывает тревогу у фанатов.

Хотя Ольга не любит распространяться о личном, она всегда рядом с Дмитрием* — в любых жизненных обстоятельствах. Она очень хочет увидеть детей, но поездка в Россию пока не обсуждается. Дочь Арина недавно пыталась навестить родителей во Франции, но стала жертвой обмана и не смогла выехать. Семья так и не встретилась, что особенно беспокоит Васильеву.

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#семья
#фото
#супруги
#актриса
#отношения
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«Я не так одета, не так выгляжу»: Алина Загитова отреагировала на бесконечную травлю
Алина Загитова снова отреагировала на травлю
15 апреля 2025, 15:18

Алина Загитова (фото: Telegram @azagitova_official)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в последнее время часто сталкивается с критикой. Поклонникам спортсменки совершенно не нравятся её постоянные преображения, поэтому они открыто и в довольно резкой форме высказывают ей своё мнение.
Последний раз фигуристке досталось за новую стрижку и фиолетовый цвет волос. Хейтеры настолько сильно разбушевались, что девушка была вынуждена удалить все негативные комментарии и пригрозить заблокировать всех, кто продолжит травлю.

Поклонники спортсменки начали переживать, что она с трудом справляется с негативом, но Загитова поспешила всех успокоить. Она заверила, что стойко выдерживает удар и старается выносить из критики пользу.

«Это мотивация для меня. Это двигатель развития. Поэтому пусть хейтят, пусть говорят, что я не так одета, не так выгляжу. Мне кажется, что я выгляжу хорошо», – поделилась фигуристка в беседе с 7Дней.ru на премии «VOICE: Главные лица».
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#удар
#соцсети
#спортсмены
#фигурное катание
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«У меня не было настоящей любви»: Дана Борисова призналась в распутстве
Дана Борисова призналась, что раньше была доступной женщиной
15 апреля 2025, 15:15

Дана Борисова (фото: Telegram @danaborisova76)

Телеведущая Дана Борисова призналась, что раньше часто вступала в «беспорядочные половые связи» с мужчинами. Об этом она рассказала на подкасте «ДаДа – НетНет» на VK Видео.
«У меня был такой недостаток: я не умела сказать «нет». Мне сложно в этом признаться, но я была довольно-таки доступной женщиной. Особенно, когда я активно употребляла (запрещенные вещества – прим. ред.)», – отметила звезда.
Борисова подчеркнула, что вступала в связь с мужчинами как только чувствовала, что они испытывают интерес к ней. Она объяснила, что в эти моменты считала «себя обязанной» им.

Телеведущая добавила, что сейчас придерживается «воздержания» от сесксуальных связей. При этом она не исключает, что её пониженное либидо связано с пожизненной терапией от биполярного расстройства.

«Честно, у меня не было настоящей любви. Была куча отношений, беспорядочных половых связей – но любви-любви никогда не было», – подчеркнула Борисова.
К слову, телезвезда рассказала, что сейчас у неё есть «романтическая любовь». Уже два года она влюблена в одного турецкого актёра, имя которого раскрывать не стала. Борисова сравнила эту влюблённость с «навязчивой идеей».

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#любовь
#отношения
#секс
#шоу-бизнес
#звёзды
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«Мастер эпатажа, но настоящий патриот Родины»: Киркоров получил поддержку со стороны правнука Сталина
Правнук Сталина Селим Бенсаад поддержал Филиппа Киркорова
15 апреля 2025, 15:08

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Правнук Иосифа Сталина, художник Селим Бенсаад заступился за Филиппа Киркорова. На того обрушился шквал критики после заявления о покупке им часов Rolex к 80-летию Победы.
В разговоре с корреспондентом издания NEWS.ru правнук «вождя народов» назвал певца «мастером эпатажа», но одновременно и настоящим патриотом России.

Стоимость часов Rolex начинается от 1,6 млн рублей. Киркоров заявлял, что его модель относится к лимитированной коллекции «Виктория», выпущенной швейцарской компанией в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне ограниченным тиражом, всего 80 штук. Многие раскритиковали Киркорова за демонстрацию «красивой жизни», но Селим Бенсаад вступился за артиста.

«Филипп, конечно, мастер эпатажа, но патриот нашей Родины, как и Бедрос», — заявил Селим Бенсаад, который был очень хорошо знаком с покойным отцом Филиппа.

Художник отметил, что сборы от таких покупок идут в государственную казну. Селиму также очень понравился дизайн новых часов Киркорова — изображение города-героя Сталинграда.

Селим Бенсаад родился в 1971 году в семье Галины Джугашвили, дочери старшего сына Сталина Якова Джугашвили, и её мужа, Хосина Бенсаада. Он живет в Москве и не любит привлекать к себе внимание.

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#патриот
#киркоров
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«Не раз разговаривали около пяти минут»: рэпер Natan рассказал о ссорах с певицей Ириной Дубцовой на шоу «Сокровища императора»
Natan заявил, что на шоу «Сокровища императора» они с Дубцовой часто ссорились
15 апреля 2025, 15:03

Natan (Фото: Инстаграм* @natan_official)

Рэпер Natan и певица Ирина Дубцова стали партнерами в шоу «Сокровища императора». На проекте им пришлось побороться за денежный приз с иными звездными парами.
Музыкант поделился, что на съемках все складывалась не так уж и гладко, а их отношения с исполнительницей песни «О нем» прошли проверку на прочность. Natan объяснил, что они с Ириной Дубцовой нередко ругались, однако копить обиды и замалчивать проблемы не было времени.

«Мы очень часто ругались с Ириной, и это как раз нам помогло понимать некоторые наши проблемы, которые были вскрыты, потому что в творческом мире мы с ними не сталкивались», — откровенничал рэпер в беседе с «7 дней».

По словам Natan'а, в тех реалиях, в которых артисты находились в «Сокровищах императора», они столкнулись с бытовыми проблемами. Еще музыканту и певице было тяжело понимать друг друга по вопросам испытаний.

«И, как покажут в следующей серии, мы с ними справились просто блестяще! Бывало такое, что мы не раз разговаривали около пяти минут, но потом мирились и все у нас было хорошо», — добавил Natan.

По словам рэпера, он ни разу не жалел, что согласился участвовать в проекте именно с Дубцовой.

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