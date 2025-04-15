«Не могу найти женщину, похожую на мою мать»: Каковы были мотивы Александра Пороховщикова для клонирования своей матери?

Александр Пороховщиков (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Судьба Александра Пороховщикова, словно злой гений, преследовала его с самого рождения и до последнего вздоха.
Даже после смерти имя актера продолжает окутывать клубок тайн и интриг. Подробнее о его жизни читайте в материале «Радио 1».
У актера не оказалось прямых наследников, а завещания были запутанными. В итоге имущество, кроме старинного особняка, досталось двоюродному брату Шалве Барабадзе, но генетическая экспертиза показала, что он не является родственником Пороховщикова.
Вместо этого ДНК Шато Шанидзе, предполагаемого брата, совпало с ДНК актера. Родственники пытались возобновить дело о наследстве, но к тому времени Барабадзе уже скончался, а его сын распродал имущество. Особняк в Староконюшенном переулке остается закрытым и охраняемым.
Ирина, не выдержав горя от утраты Александра Пороховщикова, покончила с собой, оставив записку о своей невыносимой боли. Ходили слухи о загадочном звонке, предсказавшем её судьбу, но его источник остался неизвестным. Врачи пытались спасти актера, но его сердце не выдержало, и он скончался через месяц после смерти жены, не узнав о её трагическом уходе.
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Ранние годыЗима 1939 года стала началом сложной истории. Молодая студентка ГИТИСа, Галина Пороховщикова, в свои 17 лет становится матерью. Она выходит замуж за врача Шалву Барабадзе, но дает своему ребенку фамилию Пороховщиков.
Война и ссылкиВойна, как беспощадный каток, раздавила семью. Отец Галины был арестован и расстрелян как шпион, а семья оказалась в сибирской ссылке. Вернувшийся с фронта муж обнаружил, что Галина уже замужем за другим и живет в Магнитогорске. Сыну внушают, что его настоящий отец — предатель, бросивший семью в трудную минуту.
Фото: iStock/Havana1234
Отчим и тайныВторой муж Галины, военный архитектор Михаил Дудин, усыновляет Александра и дарит ему свою фамилию. Мальчик любит отчима, но осознает, что тот не его родной отец. В 1960 году семья возвращается в Москву, но правда о прошлом продолжает оставаться миной замедленного действия.
Тайны материнской любвиШалва Барабадзе не участвует в воспитании сына, Александр не стремится к общению с ним, веря матери и считая Барабадзе предателем. Но незадолго до своей смерти Галина оставляет письмо, открывающее страшную тайну: настоящим отцом Александра был грузинский скрипач Шота Шанидзе.
Стремление к славеАлександр боготворил мать и беспрекословно следовал ее советам. С ее одобрения он поступил в медицинский институт, но затем, движимый жаждой славы, стал актером. Галина поддерживала его решение вернуть фамилию Пороховщиков и поступить в театральный.
Фото: iStock/lena_volo
Личная жизньВ 1991 году, в память о матери, Александр открыл собственную студию и снял фильм «Цензуру к памяти не допускаю», где сыграл вместе с Галиной и женой Ириной. Несмотря на талант и успех, личная жизнь Александра долго не складывалась. Он искал женщину, похожую на свою мать.
«Не могу найти женщину, похожую на мою мать», — говорил он.
Встреча с ИринойОднако любовь нашла его. В зрелом возрасте он встретил юную костюмершу Ирину Жукову. Мать была против их отношений, но болезнь сблизила женщин. Ирина заботилась о Галине, и та в конце концов приняла ее как «невестку». Спустя 12 лет они поженились.
Катастрофа и безумиеСмерть матери в 1997 году стала для Пороховщикова настоящей катастрофой. В 58 лет он чувствовал себя осиротевшим ребенком, искал у нее совета даже во сне. На похоронах он отрезал прядь ее волос и задумался о безумной идее — клонировать мать.
КлонированиеАлександр мечтал получить точную копию матери и воспитать ее как свою дочь. Жена Ирина поддерживала его в этом безумии. Они поехали в Южную Корею, но столкнулись с юридическими ограничениями и финансовыми трудностями. Несмотря на успешную карьеру, Пороховщиков не был богат — все деньги уходили на восстановление старинного особняка.
Здоровье, наследство и смертьК концу жизни здоровье Александра Пороховщикова ухудшилось из-за диабета, и после его смерти началась борьба за наследство в два миллиона долларов.
У актера не оказалось прямых наследников, а завещания были запутанными. В итоге имущество, кроме старинного особняка, досталось двоюродному брату Шалве Барабадзе, но генетическая экспертиза показала, что он не является родственником Пороховщикова.
Вместо этого ДНК Шато Шанидзе, предполагаемого брата, совпало с ДНК актера. Родственники пытались возобновить дело о наследстве, но к тому времени Барабадзе уже скончался, а его сын распродал имущество. Особняк в Староконюшенном переулке остается закрытым и охраняемым.
Ирина, не выдержав горя от утраты Александра Пороховщикова, покончила с собой, оставив записку о своей невыносимой боли. Ходили слухи о загадочном звонке, предсказавшем её судьбу, но его источник остался неизвестным. Врачи пытались спасти актера, но его сердце не выдержало, и он скончался через месяц после смерти жены, не узнав о её трагическом уходе.
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Дарья Осипова