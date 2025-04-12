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У 52-летнего актера из «Эйфории» Эрика Дэйна диагностировали склероз

Эрик Дэйн (Фото: кадр из сериала «Эйфория»)

Эрик Дэйн (Фото: кадр из сериала «Эйфория»)

52-летний актер Эрик Дэйн рассказал, что медики обнаружили у него склероз. Однако звезда «Эйфории» не отчаивается. Он собирается продолжать полноценно жить и сниматься, сообщил журнал People.
Дэйн поделился, что в настоящее время ему правда тяжело, но он благодарен, что получает мощную поддержку от родных и близких. К артисту даже вернулась его экс-супруга Ребекка Гэйхарт, с которой они расстались практически семь лет назад.

Эрик уверяет, что болезнь не помешает его работе в кино. Он продолжит сниматься, пока это еще возможно. В планах у Дэйна работа над сериалом «Эйфория».

«Я чувствую себя счастливым, что могу работать. Уже на следующей неделе я возвращаюсь на съемки и с нетерпением жду этого», — признался артист.

Подчеркнем, что боковой амиотрофический склероз, который диагностировали у Дэйна, является неизлечимым заболеванием. Со временем оно прогрессирует и приводит к параличу мышц. Больной теряет возможность ходить, говорить и дышать.

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«Период переосмысления»: Валерия рассказала о личной трагедии после развода с Шульгиным
Валерия объявила, что после развода с Шульгиным ей пришлось многое переосмыслить
12 апреля 2025, 11:06

Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)

Певица Валерия рассказала о том, как пережила развод с композитором Александром Шульгиным, сообщило издание Starhit.
Недавно Валерия выпустила новый альбом под названием «Исцелю», который состоит из 14 треков. Певица призналась, что он стал олицетворением ее жизни, поскольку песни — это итог пережитого.

Помимо прочего, жена Иосифа Пригожина отметила, что все композиции — это мини-истории из прошлого, и не всегда приятные. Есть треки, где артистка переживает тяжелые моменты прошлого, призналась Валерия.

По словам певицы, она потеряла себя в связи с Александром Шульгиным, из-за которой лишилась свободы и самоидентичности. Однако благодаря Пригожину Валерия снова почувствовала себя «живой».

«В начале наших отношений с Иосифом я поняла, что любовь может вдохновить на кардинальные перемены в жизни», — поделилась исполнительница хита «Часики».

Супруга продюсера пояснила, что тогда решила выстроить новую себя. Она назвала то время «периодом переосмысления»

«Приходилось находить мужество, отпускать прошлое и открываться будущему», — подчеркнула Валерия.

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«Я категорически против наркотиков»: эскортница Кристина Лекси сделала признание после похорон Паши Техника
Кристина Лекси заявила, что Паша Техник употреблял наркотики в тайне от нее
12 апреля 2025, 10:39

Павел Ивлев/Паша Техник (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)

Эскортница Кристина Лекси ответила на обвинения экс-супруги Паши Техника. В своей Телеграм-канале девушка рассказала о том, что произошло перед его кончиной.
Вчера прошли похороны умершего 5 апреля в Таиланде рэпера Паши Техника.

Сегодня последняя возлюбленная музыканта ответила на обвинения его экс-супруги Евы Карицкой и других людей.

«Вчера все оборвалось, закончилось... Паши больше нет. Но он навсегда останется в моем сердце и памяти. Не заканчивается только одно — обвинения в мой адрес. В основном извергает из себя потоки ненависти бывшая жена Паши», — призналась Лекси.

Эскортница отметила, что Ева ее оскорбляет, распространяет фейковую информацию. Экс-супруга рэпера заявляет, что отвечать и платить за случившееся должна именно Кристина.

«В мой адрес также звучат угрозы», — обратила внимание Лекси.

Последняя возлюбленная Техника подтвердила слова Евы о том, что она удалила большинство файлов в телефоне покойного. Кристина объяснила это тем, что не желала, чтобы его экс-супруга читала их интимные переписки и видела фотографии, которые девушка отправляла артисту.

Еще Лекси ответила на обвинения Карицкой в том, что 24 марта Паше стало очень плохо, но она не стала везти его в больницу, а вызвала врача, который ставил капельницы.

По словам Кристины, за три дня до 27 марта Техник активно употреблял запрещенные вещества, просыпался и ругался с возлюбленной, говорил, что его «все устраивает».

«На третий день я поняла, что ночью (пока я спала), он напринимал всего подряд в огромных количествах, после чего я вызвала скорую. До этого момента два полноценных дня с ним было все нормально, точнее, для него это привычный образ жизни», — призналась Лекси.

Она подчеркнула, что рэпер сам общался с медиками и спускался в машину скорой помощи.

По словам Марка Яровного, он пребывал в шоке от того, что рэпера положили в плохую больницу. Кристина же заверила, что в других клиниках не оказалось мест.

Эскортницу также упрекают в том, что она допустила наркотические срывы Паши.

«Есть один тонкий момент — употреблял один, в тайне от меня. Он знал, что я категорически против наркотиков», — поделилась Лекси.

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«Пусть пробуют»: Пресняков и Подольская помогут сыновьям стать артистами
Владимир Пресняков заявил, что будет рад, если его сыновья станут артистами
12 апреля 2025, 09:34

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

В июне певец Владимир Пресняков и исполнительница Наталья Подольская отметят 20-ю годовщину со дня свадьбы. В честь знаменательной даты супруги решили устроить грандиозный пир, сообщило издание Starhit.
Артист рассказал о грядущем торжестве.

«В этом году наша годовщина, хотим снова устроить такой же праздник: белое платье, белый костюм и обязательно торт в виде колеса. Дата действительно особенная, так что, конечно, хочется отпраздновать», — признался Пресняков.

Подольская рассказала, что они с супругом давно стали одним целым, у пары много общего в мимике, жестах.

«Много одинаковых фразочек. Сейчас мне вспомнилось не конкретное выражение, а скорее момент, когда мы только начали встречаться. Я вливалась в его компанию, а там постоянно звучало: «А помнишь, а помнишь?..» Слушала все эти истории и думала, что когда-нибудь наступит момент, когда у нас будет столько же своих «апомнишей» — я так их называю», — поделилась супруга Преснякова.

По словам артистки, сейчас она может с уверенностью сказать, что «апомнишей» и правда много. Еще Подольская отметила, что муж помог развить ей женские качества и «приумножил чувство доброты».

Кстати, супруги хотят, чтобы сыновья пошли по их стопам.

«Если Тема или Ваня, когда вырастут, подойдут ко мне и скажут, что хотят стать артистами, я буду рад и счастлив. Главное, чтобы они занимались этим с пониманием, профессионально, от души, а не ради денег или количества публики на концертах. Пусть пробуют», — добавил Пресняков.

Если певец поймет, что мальчикам не хватает таланта или им трудно, то все равно поддержит их стремления, уточнил Пресняков.

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Роман с миллиардером и бывшим Ренаты Литвиновой: Как жила Софьи Заика до замужества с Константином Эрнстом?
12 апреля 2025, 09:30

Софья Заика (Фото: Instagram*@sofyapavlovna)

Российская актриса и модель Софья Заика сегодня, 12 апреля, отметила свой 37-й день рождения. Артистка играла в лентах «Содержанки», «Золото Умальты», «Любовь Советского Союза», но большой аудитории она больше известна как жена легендарного гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».

Детство


Актриса Софья Заика появилась на свет 12 апреля 1988 года в Ленинграде. Ее отец занимал высокую должность в одном из латвийских банков, что обеспечивало семье комфортные условия жизни. Девочка росла в атмосфере заботы и любви, где родители активно поддерживали ее увлечения. В возрасте до десяти лет она обучалась в частной школе, а свободное время проводила, занимаясь спортом и вокалом.

После окончания школы ее родители настаивали на получении высшего образования, и Заика поступила на экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, хотя сама не была в восторге от этого выбора. Получив диплом, она не стремилась работать в банковской сфере, так как увлечение модой привело ее в Москву, где она начала карьеру в модном доме Ульяны Сергеенко.

Однако после знакомства с Константином Эрнстом она приняла решение покинуть эту сферу и поступила в школу-студию МХАТ, чем удивила своих близких. В интервью актриса призналась, что никогда не думала о карьере в актерстве, но эта профессия открыла перед ней возможности для самовыражения и демонстрации своего таланта перед зрителями.

Творческий путь


Софья Заика (Фото: Instagram*@sofyapavlovna)

Софья Заика, окончившая учебу в 2018 году, была принята в стажерскую группу Художественного театра. Вскоре она начала активно участвовать в театральных постановках, таких как «Три сестры» и «Мужья и жены». Её дебют на экране состоялся в 2016 году, когда актрису пригласили на съемки многосерийного проекта «Таинственная страсть». Прототипом её персонажа стала известная французская актриса Марина Влади.

Следующей значимой работой для актрисы стала историческая картина «Викинг», где ей досталась небольшая роль, однако сцены с её участием не вошли в финальную версию фильма. В том же году она снялась в новелле «Сны Иосифа» Ренаты Литвиновой, которая впоследствии признала её своей любимой актрисой. Эта работа стала для Софьи важным этапом на пути к осознанию себя как актрисы.

Софья Заика (Фото: Instagram*@sofyapavlovna)

В 2019 году Заика сыграла возлюбленную Сергея Муравьёва-Апостола в исторической драме «Союз спасения. Время гнева», а через год исполнила роль Нины Погодиной в фильме «На острие», где ей пригодились навыки фехтования, полученные в детстве.

Фильмография актрисы продолжает расширяться: среди её новых работ – картины «Тонкие материи», «Северный ветер» и «Угрюм-река». Также она приняла участие в проекте «Сердце Пармы», который вышел в 2022 году, где сыграла второстепенную роль. В 2024 году актриса сыграла главные роли в картинах «Золото Умальты», «Любовь Советского Союза», в этом году в производстве находятся ленты «Авиатор» и «Княгиня Ольга».

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Личная жизнь


Личная жизнь Софьи Заики всегда привлекала внимание публики. Актрисе приписывали романы с различными известными личностями, среди которых были DJ Кто, Федор Бумер и фотограф Тимофей Колесников. Также в СМИ обсуждали её предполагаемые отношения с миллиардером Даниилом Хачатуровым. По слухам, именно этот роман стал причиной её увольнения из Модного дома Ульяны Сергеенко, жены Хачатурова. Тем не менее, сама Софья опровергала все эти сплетни, включая разговоры о связи с экс-супругом Ренаты Литвиновой.

Софья Заика и Константин Эрнст (Фото: Instagram*@sofyapavlovna)


С Константином Эрнстом пути актрисы пересеклись в 2014 году во время подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи. Несмотря на 28-летнюю разницу в возрасте, закрутился стремительный роман.

«Мы просто общались, – вспоминала Софья. – Он вёл беседу на таком уровне, что мне, даже с высшим образованием, приходилось нелегко. Но я сразу поняла: вот он – тот самый. Тот, о ком я мечтала, о ком молилась», – делилась в интервью Tatler Софья.

Это было непросто: за короткий срок девушка должна была освоить огромное количество информации, чтобы на равных общаться с генеральным директором Первого канала.

«Помню, мы сидели в "Пушкине", я держала в руках под столом телефон с Википедией, подсматривала какие-то хайлайты беседы и подхватывала тему. А потом, приходя домой, изучала историю поиска и читала целиком статьи, чтобы, не дай бог, не обнаружилось, что я чего-то не знала. Меня долго преследовал страх, что Константин поймет, что я "самозванка"», — рассказывала Заика.

В 2016 году Софья родила Константину Львовичу дочь Эрику, а спустя год родилась Кира. В 2018 году Софья Заика взяла фамилию супруга. Когда влюбленные поженились, доподлинно неизвестно. Свадьба была без шума, камер и пышного застолья.

«Мы оба довольно закрытые. Муж у меня вообще чемпион по сдержанности. Мы бы, наверное, даже на людях поцеловаться не смогли. Так что всё прошло тихо: после работы заехали в ЗАГС, послушали речь, расписались и поехали по делам», — пишет журнал о светской жизни Tatler.

В 2020 году у супругов появился третий ребёнок, и его назвали Львом. Это первенец Константина Эрнста, однако он по-прежнему не даёт комментариев о своей личной жизни, предоставляя возможность жене общаться с журналистами на эти темы.

Карьере поспособствовал муж?


Софья Заика и Константин Эрнст (Фото: Instagram*@sofyapavlovna)

Свою первую заметную роль девушка получила благодаря своему мужу, который выступил сопродюсером проекта. С тех пор Софья не соглашается на роли второго плана.

Следует отметить, что некоторые связывают творческие достижения Софьи с Константином Эрнстом, который занимает пост генерального директора Первого канала. Однако в беседе с журналистами издания «Собеседник» артистка утверждает, что это не соответствует действительности.

«Я не связываю свой успех с мужчиной, а те, кто так думает... это их представление о мире», — заметила артистка.

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Выяснилось, кто заменит Соню Егорову в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Юлий Котов займет место Сони Егоровой в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
12 апреля 2025, 09:07

Соня Егорова (Фото: Телеграм @egorovasonya)

В крайнем выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Соня Егорова потрясла публику, когда объявила, что покидает проект. Ведьма сама приняла это решение.
В проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших» собрались лучшие участники прошедших сезонов, так что напряжение между ними возросло огромное. Победительница «Экстрасенсы. Реванш» Соня Егорова не смогла справиться с давлением на шоу.

Публика все время голосовала за других экстрасенсов, а ведьму не оценивали по достоинству. Получив за пройденное испытание лишь 5 баллов в зрительском голосовании, она приняла решение покинуть проект.

«У меня есть мысль, она со мной жила недели две, чтобы не соврать. Я подумала вот о чем: хочу покинуть проект по собственному желанию», — вдруг призналась Егорова.

По словам ведьмы, он ощущает, что ей необходимо перешагнуть этот порог.

«Уйти в тень и продолжать помогать людям не публично, не в рамках шоу», — уточнила Егорова.

Сразу после ухода Сони участники проекта начали обсуждать, кто же придет на место ведьмы. Виктория Райдос предположила, что к экстрасенсам может присоединиться победитель 18 сезона Константин Гецати. Против этого сразу выступил Александр Шепс, отметив, что подобное было бы «неуважением» к Егоровой.

Максим Левин выдвинул собственную версию — он предложил вернуть на проект Мэрилин Керро, с которой старший Шепс раньше встречался. Прозвучали и другие имена: Марьяна Романова, Елена Голунова, Тимофей Руденко, Надежда Шевченко и Дмитрий Волхов.

Но никто из экстрасенсов не был близок к правде. Выяснилось, что одним из «сильнейших» станет участник 19 сезона «Битвы экстрасенсов» Юлий Котов, сообщило издание Starhit. Он неоднократно приходил в проект попытать свое счастье, однако это ему пока что так и не удалось. Котов также снимался в первом и втором сезоне шоу «Экстрасенсы. Реванш».


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