У 52-летнего актера из «Эйфории» Эрика Дэйна диагностировали склероз

Эрик Дэйн (Фото: кадр из сериала «Эйфория»)
52-летний актер Эрик Дэйн рассказал, что медики обнаружили у него склероз. Однако звезда «Эйфории» не отчаивается. Он собирается продолжать полноценно жить и сниматься, сообщил журнал People.
Дэйн поделился, что в настоящее время ему правда тяжело, но он благодарен, что получает мощную поддержку от родных и близких. К артисту даже вернулась его экс-супруга Ребекка Гэйхарт, с которой они расстались практически семь лет назад.
Эрик уверяет, что болезнь не помешает его работе в кино. Он продолжит сниматься, пока это еще возможно. В планах у Дэйна работа над сериалом «Эйфория».
Подчеркнем, что боковой амиотрофический склероз, который диагностировали у Дэйна, является неизлечимым заболеванием. Со временем оно прогрессирует и приводит к параличу мышц. Больной теряет возможность ходить, говорить и дышать.
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Эрик уверяет, что болезнь не помешает его работе в кино. Он продолжит сниматься, пока это еще возможно. В планах у Дэйна работа над сериалом «Эйфория».
«Я чувствую себя счастливым, что могу работать. Уже на следующей неделе я возвращаюсь на съемки и с нетерпением жду этого», — признался артист.
Подчеркнем, что боковой амиотрофический склероз, который диагностировали у Дэйна, является неизлечимым заболеванием. Со временем оно прогрессирует и приводит к параличу мышц. Больной теряет возможность ходить, говорить и дышать.
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Ольга Енгалычева