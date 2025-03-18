«Дурость»: Протоирей Ткачев жестко ответил на призыв депутата носить женщинам мини-юбки

Фото: iStock/igorphoto
Заявление депутата городской думы Тарусы Евгения Руденко о том, что для «повышения демографии» женщинам следует чаще носить мини-юбки, вызвало множество споров. В Московском патриархате такое высказывание назвали молодежным трендовым словом «кринж», отметив, что откровенные наряды не имеют никакого отношения к демографии и традиционным ценностям.
Комментарии людей к этой новости не самые однозначные и адекватные, однако депутат отстаивает свое мнение, говоря, что имеет на это право.
Руденко рассказал, что лично знает девушек-негативных комментаторш, которые в молодости носили мини-юбки, а потом стали многодетными мамами.
Священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей Андрей Ткачев в беседе с «Радио 1» назвал высказывание депутата дуростью, отказавшись комментировать и разговаривать на этот счет.
Тем временем в комментариях депутатам мужского пола женщины предлагают ходить без брюк и нижнего белья для «повышения скорости это самой демографии».
Читайте также:
Калужский депутат призвал девушек носить мини-юбки для «повышения демографии России»
В ГД раскритиковали калужского депутата за призыв носить мини-юбки для повышения демографии
«Тебя забыли спросить»: Ксения Собчак обматерила депутата, призвавшего россиянок носить мини-юбки
«Девушки в мини-юбочках повышают [демографию], знакомятся с ребятами, потом брак, а потом дети получаются. Все по процессу. Я написал про нормальные отношения ребят и девушек, создание брака, семьи и повышение демографии», — сказал он.
Руденко рассказал, что лично знает девушек-негативных комментаторш, которые в молодости носили мини-юбки, а потом стали многодетными мамами.
Священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей Андрей Ткачев в беседе с «Радио 1» назвал высказывание депутата дуростью, отказавшись комментировать и разговаривать на этот счет.
«Я эту дурость даже комментировать не буду, извините», — сказал он.
Тем временем в комментариях депутатам мужского пола женщины предлагают ходить без брюк и нижнего белья для «повышения скорости это самой демографии».
Читайте также:
Калужский депутат призвал девушек носить мини-юбки для «повышения демографии России»
В ГД раскритиковали калужского депутата за призыв носить мини-юбки для повышения демографии
«Тебя забыли спросить»: Ксения Собчак обматерила депутата, призвавшего россиянок носить мини-юбки
Анастасия Панченко