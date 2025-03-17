В ГД раскритиковали калужского депутата за призыв носить мини-юбки для повышения демографии

Фото: iStock/grinvalds
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала своего депутата городской думы Тарусы Евгения Руденко заняться проблемами избирателей, а не заглядывать девушкам под юбки.
Напомним, депутат Городской думы от партии ЛДПР и председатель комиссии по ЖКХ города Тарусы Евгений Руденко призвал женщин носить мини-юбки для «повышения демографии России».
Она призвала Руденко проверить знание русского языка у детей мигрантов, которые получают образование в школах Калужской области.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь также раскритиковал заявление Руденко.
Он пояснил, что демографию повышает серьёзный настрой двух взрослых людей, которые хотят построить семью, а вот короткие юбки провоцируют «лишь похоть и блуд».
Читайте также:
Калужский депутат призвал девушек носить мини-юбки для «повышения демографии России»
«Пришло время избирать депутатов без диагноза»: Нина Останина ответила калужскому депутату за призыв носить мини-юбки
В России могут увеличить штрафы за самовыгул животных
«Я бы посоветовала депутату Калужской области вместо того, чтобы заглядывать под юбки девушкам и изучать длину этих юбок, изучить проблемы избирателей. Наш комитет проводил выездное заседание в регионе, и самая большая проблема там в образовательных организациях у наших детей — это большое число детей мигрантов без знания русского языка», — заявила Останина в беседе с «Газетой.Ru».
Она призвала Руденко проверить знание русского языка у детей мигрантов, которые получают образование в школах Калужской области.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь также раскритиковал заявление Руденко.
«Надеюсь, это краткий приступ весеннего гормонального всплеска, который не повлияет на профессиональные качества этого парламентария. Короткие юбки никак не влияют на демографию», — заявил Милонов в беседе с RT.
Он пояснил, что демографию повышает серьёзный настрой двух взрослых людей, которые хотят построить семью, а вот короткие юбки провоцируют «лишь похоть и блуд».
Читайте также:
Калужский депутат призвал девушек носить мини-юбки для «повышения демографии России»
«Пришло время избирать депутатов без диагноза»: Нина Останина ответила калужскому депутату за призыв носить мини-юбки
В России могут увеличить штрафы за самовыгул животных
Элина Позднякова