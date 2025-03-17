Калужский депутат призвал девушек носить мини-юбки для «повышения демографии России»

Фото: iStock/Deagreez
В Калужской области депутат призвал женщин носить мини-юбки для «повышения демографии России». К посту он прикрепил фотографию девушки в обтягивающем кожаном наряде, пишет Telegram-канал SHOT.
Депутат Городской думы от партии ЛДПР и председатель комиссии по ЖКХ города Тарусы Евгений Руденко опубликовал соответствующий пост на личной странице в соцсети. В комментариях местные жители сразу же обрушились на депутата с критикой, предложив ему в тёплые дни отказаться от ношения брюк.
Получив множество гневных комментариев, калужский чиновник поспешил оправдаться, вспомнив период СССР.
В заключение Руденко добавил, что девушки в таких откровенных нарядах нравятся «реальным пацанам», а кто против такой инициативы, тот, по его словам, является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации*.
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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Получив множество гневных комментариев, калужский чиновник поспешил оправдаться, вспомнив период СССР.
«В 70-х все ходили в мини, чтобы с мальчиками знакомиться, раньше никто не приставал к девочкам, и браки были крепкие, и демография на высоте. Я попросил только в солнечные дни ходить в юбках, не на морозе», – подчеркнул Руденко.Он также добавил, что женщины-однопартийки часто радуют депутатов, приходя на работу в мини-юбках.
В заключение Руденко добавил, что девушки в таких откровенных нарядах нравятся «реальным пацанам», а кто против такой инициативы, тот, по его словам, является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации*.
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«Может, ее цыгане подбросили?»: Лера Кудрявцева усомнилась в родстве со своей старшей сестрой
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Анастасия Чинкова