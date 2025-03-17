«Тебя забыли спросить»: Ксения Собчак обматерила депутата, призвавшего россиянок носить мини-юбки

На текущей неделе продолжается период ретроградного Меркурия и коридора Затмений. С 15 марта начался первый в 2025 году период ретроградного Меркурия. В течение двадцати четырёх дней по 7 апреля желательно перепроверять документы, данные при совершении всех видов платежей. Это поможет избежать опечаток и ошибок. В период ретроградного Меркурия надо проявлять осторожность на дорогах и в поездках.