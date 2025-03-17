«Тебя забыли спросить»: Ксения Собчак обматерила депутата, призвавшего россиянок носить мини-юбки

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)
Ксения Собчак обрушилась с критикой в адрес калужского депутата от ЛДПР Евгения Руденко, призвавшего россиянок носить мини-юбки для повышения демографии. В своём Telegram-канале журналистка опубликовала видео, в которых нелестно высказалась в адрес чиновника.
Руденко на личной странице в соцсети ВКонтакте призвал девушек почаще носить мини-юбки. Он отметил, что однопартийки часто радуют его и других депутатов, приходя на работу в откровенных нарядах.
После обрушившейся критики, депутат поспешил оправдаться, заявив, что в 70-х годах прошлого века женщины носили такие наряды, поэтому браки были крепкие.
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После обрушившейся критики, депутат поспешил оправдаться, заявив, что в 70-х годах прошлого века женщины носили такие наряды, поэтому браки были крепкие.
«Евгений, тебя забыли спросить, как нам порадовать чей-то глаз», – возмутилась Собчак, призвав Руденко отстать от женщин.Читайте также:
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Анастасия Чинкова