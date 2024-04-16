Дуров анонсировал интервью Такеру Карлсону

Фото: сайт Кремля
Бизнесмен, основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров сообщил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что в феврале дал два интервью. Первое — журналисту с либеральными взглядами. А второе, в тот же день, — Такеру Карлсону, известному своим консерватизмом.
Дуров подчеркнул, что созданный им Telegram является политически нейтральной площадкой. Именно поэтому он обязан общаться с журналистами, придерживающимися противоположных политических взглядов.
По словам предпринимателя, интервью было заснято, и уже в скором времени его опубликуют. При этом точную дату выхода интервью он не назвал.
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Дуров подчеркнул, что созданный им Telegram является политически нейтральной площадкой. Именно поэтому он обязан общаться с журналистами, придерживающимися противоположных политических взглядов.
По словам предпринимателя, интервью было заснято, и уже в скором времени его опубликуют. При этом точную дату выхода интервью он не назвал.
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Анастасия Чинкова