Дуров анонсировал интервью Такеру Карлсону

Транспортную развязку строят на пересечении трассы М-1 «Беларусь» с Московским большим кольцом на территории Рузского городского округа, в настоящее время установлены все опоры для разворотной петли и проделан ещё ряд работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.