Дуров анонсировал новую функцию в Telegram после теракта в «Крокусе»

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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что уже с начала следующей недели у российских пользователей соцсети появится возможность ограничивать круг лиц, которые могут писать им сообщения.
Он пояснил, что четыре дня назад российские пользователи Telegram начали сообщать о спам-рассылках с призывами совершить теракт. Тогда было предотвращено множество подобных рассылок, а все пользователи, участвующие в данном флешмобе, были навсегда заблокированы.
Он подчеркнул, что Telegram не является местом, где можно призывать к насилию.
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«С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации подобного спама», - написал Дуров в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова