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Депутат ГД Метелев: Telegram сотрудничает с правоохранительными органами

28 марта 2024, 15:50
Фото: iStock/Claudia Nass

Фото: iStock/Claudia Nass

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что Telegram сотрудничает с правоохранительными органами. Об этом сообщает RTVI.
Парламентарий отметил, что мессенджер «ведет себя в рамках законодательства». Метелев рассказал, что в Центр защиты прав молодежи на постоянной основе обращаются с просьбами о блокировке преступных каналов. По его словам, и администрация, и основатель Telegram Павел Дуров быстро реагируют на какие-либо события, а также блокируют запрещенную информацию.

Депутат заключил, что в данном случае необходимо работать над профилактикой и алгоритмами, что и делают спецслужбы.


Ранее депутат Госдумы Олег Морозов считает необходимым разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, которые занимаются вербовкой террористов. Уточняется, что в основе данного механизма могут использоваться технологии искусственного интеллекта.

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#технологии
#администрация
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#песков
#госдума
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В Чехове прошли занятия по пожарной безопасности для сотрудников автопредприятия
28 марта 2024, 15:50

Фото: пресс-служба мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели занятие по пожарной безопасности для сотрудников автопредприятия в округе Чехов
Занятия проводятся с целью повторения и закрепления правил и плана действий в случаях различных происшествий.

«В ходе профилактического мероприятия специалисты провели со слушателями подробный противопожарный инструктаж и показали им обучающий фильм. Также рассказали о правилах поведения и действиях в случае возникновения пожара дома и на предприятии, чтобы уменьшить количество возможных несчастных случаев, а ещё озвучили им номера телефонов экстренных служб. Кроме того, для лучшего закрепления информации на практике продемонстрировали собравшимся правила тушения возгорания с использованием первичных средств пожаротушения», —поделился замначальника Дмитрий Чебочкин.

Стоит отметить, что учения проводились на базе автопредприятия, которое обеспечивает вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов.

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#мероприятия
#мособлпожспас
#чехов
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Жителей Подмосковья призвали подкармливать белок
28 марта 2024, 15:45

Фото: iStock/arfo

Ранняя весна является самым голодным временем для белок, потому что их зимние запасы семян начинают прорастать и не годятся в пищу, а новых ещё нет. Подкормиться животные могут из птичьих кормушек, поэтому не стоит торопиться их убирать, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Рекомендуем нашим жителям не убирать кормушки с деревьев до полного схода снежного покрова и класть в них угощения для животных», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.
В министерстве отметили, что белки являются всеядными, в разные сезоны в их рацион могут входить насекомые, земноводные, яйца и даже небольшие птицы и мелкие грызуны.

При встрече с белкой лучше не кормить её с руки, так как животное может укусить, а положить угощение на землю, в кормушку или на дерево. Так будет спокойнее белке и безопаснее для человека.

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#корм
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Красноармейску могут присвоить звание «Город трудовой доблести»
28 марта 2024, 15:44

Фото: Фотобанк МО

Мособлдума вместе с правительством Подмосковья направит обращение к президенту России о присвоении Красноармейску звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.
«Жители Красноармейска внесли огромный вклад в общую Победу. С первых дней войны город стал прифронтовым, вся жизнь и работа красноармейцев были подчинены главному призыву «Всё для фронта – всё для Победы». Жители города проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.
Он отметил, что город помнит трудовой подвиг работников Государственного союзного конструкторского бюро №47. За выполнение правительственных заданий по созданию новых видов боеприпасов ГСКБ-47 предприятие было награждено Орденом Ленина.
«Работники Софринского артиллерийского полигона обеспечивали испытания новых видов вооружения и сборку боеприпасов, производство военной продукции. А фабрика имени Красной Армии и Флота была единственным предприятием текстильной промышленности СССР по снабжению армии техническими тканями. В годы войны вся тяжесть труда на фабрике легла на плечи женщин, детей и стариков», – рассказал парламентарий.
Он пояснил, что присвоить Красноармейску звание «Город трудовой доблести» предложили органы местного самоуправления городского округа Пушкинский.

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#город трудовой доблести
#красноармейск
#игорь брынцалов
#правительство
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#подмосковье
#московская область
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Астроном Рублёва: Москвичи ещё столетие не увидят солнечное затмение
28 марта 2024, 15:28

Фото: iStock/Pitris

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева заявила, что приближающееся 8 апреля затмение Солнца можно будет увидеть только из Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах.
Жителям Москвы, как и всей России этот феномен увидеть не удастся.

«Я могу назвать дату. Это 16 октября 2126 года. До указанного момента полных затмений на территории столицы и области мы не увидим», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Рублева.

В то же время в некоторых регионах нашей страны ожидаются погодные аномалии. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«В субботу в Дагестане сильные осадки, дождь и мокрый снег. На Урале в пятницу сильный снег. В пятницу и субботу на Алтае дождь, а в горах ветер до 22 м/с. Сегодня-завтра в Забайкалье снег и ветер. Сегодня ветер до 30 м/с, а дальше до 22 м/с. В Амурской области в пятницу сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ожидается также метель и ветер до 22 м/с», — пояснил в беседе с RT Цыганков.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что температура воздуха в начале апреля в Москве может приблизиться к рекордной.

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#страны
#погода
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Пенсионный фонд Украины опубликовал в своём Telegram-канале фото девушки в трусиках
Пенсионный фонд Украины опубликовал в своём Telegram-канале непристойное фото
28 марта 2024, 15:14

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

Пенсионный фонд Украины минувшей ночью опубликовал в своём Telegram-канале фото непристойного содержания, пост быстро удалили, однако пользователи успели сделать скриншоты. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
На фото крупным планом были запечатлены ягодицы неизвестной женщины в нижнем белье. В фонде пояснили, что некие недоброжелатели публикацией данного содержания попытались «дискредитировать работу» ведомства.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поблагодарила общественность за поддержку в своем первом публичном сообщении после перенесенной в январе операции на брюшной полости, опубликовав свою фотографию с тремя детьми.

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#женщина
#сми
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Зеленский предрек бум рождаемости на Украине после завершения конфликта
28 марта 2024, 15:10

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения конфликта в стране произойдет бум рождаемости. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Как заявил украинский лидер, повышению рождаемости поспособствует возвращение беженцев и «появление у людей уверенности в завтрашнем дне и будущем Украины».

Он отметил, что помимо финансовой помощи, необходимо обеспечить безопасность, чтобы стимулировать рождение во время военных действий.

«Что касается рождения, дело только в безопасности. То, что должно делать государство с партнерами, — это новейшие технологии в отношении ПВО и свои отечественные системы, и это умножать ежедневно, и информировать общество об этом», — заявил президент Украины.
Ранее в Британии сделали неожиданное заявление об украинских границах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#украина
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Россиян предупредили о связанном с налогами мошенничестве
В ЦБ предупредили, что мошенники обманывают людей с помощью налоговых деклараций
28 марта 2024, 15:04

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

В Центральном банке России предупредили россиян о новой схеме мошенничества, связанной с подачей налоговых деклараций. Об этом говорится на официальном сайте банка.
Уточняется, что аферисты отправляют на электронную почту письма, в которых представляются сотрудниками налоговой службы. От имени ФНС они требуют предоставить налоговую декларацию по специальной ссылке.

В банке уточнили, что при переходе на другие страницы, пользователи вводят свои личные и банковские данные, которые уходят к мошенникам.

В Центробанке попросили россиян быть внимательными и не реагировать на подобные просьбы. Также, банк напоминает, что налоговые ведомства не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн.

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#банк
#данные
#фнс
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Глава АИДТ Ветров призвал учредить награду за героизм для несовершеннолетних
28 марта 2024, 15:04

Фото: iStock/Valeriy Matveyev

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров предложил учредить в России государственную награду для несовершеннолетних за проявленных героизм в чрезвычайных ситуациях.
Он пояснил, что дети и подростки неоднократно проявляли смекалку, отвагу и героизм в сложных и экстренных ситуациях, а также спасали жизни людей. Примером тому служат истории подростков, помогающим людям во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Также молодое поколение проявляет патриотизм.

«Прошу оценить идею об учреждении специализированной государственной награды для несовершеннолетних детей, совершающих выдающиеся и геройские поступки в сложных условиях», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя руководителя Федерального агентства по делам молодёжи России Ксении Разуваевой.

А директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Вера Никишина призвала обеспечить детей-очевидцев теракта в «Крокусе» психологической помощью. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Бриф24, специалист отметила, что несовершеннолетние, ставшие свидетелями трагедии, нуждаются в наблюдении специалистов в течении нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что в Госдуме наградили подростков, проявивших героизм, помогая во время эвакуации людей из «Крокус сити холла».

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#дети
#награды
#подростки
#патриотизм
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Роскомнадзор назвал число заблокированных за терроризм Telegram-каналов
РНК ограничил доступ к 11 Telegram-каналам с террористическим контентом
28 марта 2024, 14:52

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Роскомнадзор за двое суток заблокировал 11 Телеграм-каналов с террористическим контентом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
По данным информагентства, в заблокированных каналах распространяли информацию о якобы анонсированных терактах на территории России. В РКН отметили, что такие каналы создаются с целью запугать граждан.

Помимо этого, регулятор ограничил доступ к 600 ресурсов, который распространяли ложные вбросы об организации новых терактов в РФ.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал создателя Telegram Павла Дурова обратить внимание на использование сервиса террористами. Как утверждает Песков, в последнее время мессенджер сервис все чаще становится инструментом в руках преступников.

Также Песков высказался о возможности блокировки Telegram в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#роскомнадзор
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