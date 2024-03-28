Депутат ГД Метелев: Telegram сотрудничает с правоохранительными органами

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Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что Telegram сотрудничает с правоохранительными органами. Об этом сообщает RTVI.
Парламентарий отметил, что мессенджер «ведет себя в рамках законодательства». Метелев рассказал, что в Центр защиты прав молодежи на постоянной основе обращаются с просьбами о блокировке преступных каналов. По его словам, и администрация, и основатель Telegram Павел Дуров быстро реагируют на какие-либо события, а также блокируют запрещенную информацию.
Депутат заключил, что в данном случае необходимо работать над профилактикой и алгоритмами, что и делают спецслужбы.
Ранее депутат Госдумы Олег Морозов считает необходимым разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, которые занимаются вербовкой террористов. Уточняется, что в основе данного механизма могут использоваться технологии искусственного интеллекта.
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Екатерина Коршунова