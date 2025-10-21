Дуров готов выкупить украденные из Лувра драгоценности и передать их в Абу-Даби
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в соцсети X заявил, что не удивлен ограблением французского Лувра.
Предприниматель связал ограбление Лувра с кризисом Франции. Дуров описал инцидент как симптом упадка страны.
Один пользователь предположил, что именно основатель Telegram ответственен за кражу. На это Дуров ответил: «С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно; из Лувра в Абу-Даби никто не ворует».
Напомним, 19 октября группа из четырех преступников проникла в Лувр с помощью автогидроподъемника. В «Галерее Аполлона» они взломали витрины и украли девять дорогих ювелирных изделий, среди которых была корона императрицы Евгении, жены Наполеона III.
