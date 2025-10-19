Появились первые кадры ограбления Лувра
Французский телеканал BFMTV опубликовал кадры ограбления Лувра, которое произошло в воскресенье утром.
На записи видно мужчину в капюшоне и жёлтом жилете, который под видом рабочего вскрывает витрину в галерее Аполлона. В это время по музею спокойно прогуливались посетители, ничего не подозревая о происходящем.
По предварительным сведениям, из музея укради несколько экспонатов из коллекции Наполеона, в числе которых – ожерелье, брошь и тиара. К счастью, самый известный экспонат – бриллиант «Регент» весом более 140 карат – остался на месте.
Полиция и криминалисты продолжают работать на месте преступления. Расследование и поиски преступников продолжаются.
